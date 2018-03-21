重金屬超標！ETUDE HOUSE即起無條件退換貨

2018-03-21 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



南韓化妝品龍頭愛茉莉太平洋集團旗下品牌Aritaum、ETUDE HOUSE共6款彩妝品被驗出重金屬「銻」含量超標，台灣分公司也緊急做出應變措施，有在台灣販售的ETUDE HOUSE新荳趣～避不見面舒緩遮瑕棒、素描高手～好飾成雙造型眉粉筆＃03分別已下架241支、62支，已購買的消費者即日起至4月30日可憑產品至直營門市辦理退換貨，ETUDE HOUSE台灣官網也已發出公告致歉；另一品牌Aritaum則未引進台灣。

ETUDE HOUSE今年3月初才剛由代理轉為總公司愛茉莉太平洋接手直營，業者指出，被驗出含銻超標的是製造編號AAH、使用期限為2021年1月8日的ETUDE HOUSE新荳趣～避不見面舒緩遮瑕棒，目前已賣出30支，如果消費者有購買此製造編號與使用期限相同的產品，即日起至4月30日不需購買憑證、憑產品即可至直營門市辦理退貨或換貨。

由於不少消費者至韓國旅遊時都愛採買美妝品，或是找海外代購，台灣ETUDE HOUSE為展現最大誠意，就算是在韓國當地購買的同一製造編號與使用期限的新荳趣～避不見面舒緩遮瑕棒，同樣可至台灣直營門市辦理退換貨，這也是以往代理商無法做到的。

至於ETUDE HOUSE素描高手～好飾成雙造型眉粉筆只有＃03色號含銻超標，製造編號為GLG、使用期限為2020年12月17日，雖然已下架62支，但在台灣尚未售出，其他色號並無問題。詳細公告可見台灣ETUDE HOUSE官網http://www.etudehouse.com/tw/zh/。