布萊德利庫柏 最新代言照曝光 與小王子暢騎沙漠

2018-03-21 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



以《醉後大丈夫》系列電影成名的好萊塢性格男星布萊德利庫柏（Bradley Cooper），擔任瑞士頂級鐘表品牌IWC萬國表品牌大使的形象照首度曝光。在洛杉磯的沙漠裡，布萊德利庫柏騎著凱旋牌街車停於復古飛機前，手上配戴的藍色大型飛行員腕表「小王子」特別版非常顯眼。

榮獲4屆奧斯卡提名的布萊德利庫柏，著名作品包括《派特的幸福劇本》、《瞞天大佈局》、《美國狙擊手》等，叫好也叫座。這系列視覺影像強調IWC冒險和嚮往自由的精神，由現居紐約的著名瑞士攝影師馬可葛洛柏（Marco Grob）掌鏡。他手上配戴的大型飛行員腕表「小王子」特別版，是向安東尼聖艾修伯里（Antoine de Saint-Exupéry）最著名的文學作品「小王子」致敬的經典表款，搭載自製52110型機芯，具 7天長效動力儲備，同時配有防磁軟鐵內殼，可有效抵擋外來磁場的影響。