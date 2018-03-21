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莉莉蘿絲戴普愛玩角色扮演？靠它巧變美麗間諜與作家

2018-03-21 13:40聯合報 記者江佩君╱即時報導

想知道時尚寵兒莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）內心有幾個角色？也許在香奈兒這支影片透露端倪。莉莉蘿絲戴普在「CHANEL BEAUTY TALKS 」（與香奈兒對話 ）影片中暢談她自己心中的角色，包括神秘的間諜、作家或者同時擁有巴黎與美國特質的雙重人格，香奈兒全球彩妝創意與色彩設計師露西婭皮卡（Lucia Pica）有如是莉莉蘿絲戴普試鏡的得力化妝師，為她每個角色妝點上最契合的色彩。

女人可以決定自己是想要呈現什麼面貌，而彩妝可以迅速改變一個女人的風貌情調，這也是彩妝充滿力量的地方。莉莉蘿絲戴普說： 「我對於彩妝所帶來的力量深信不疑。彩妝可使我們的心念在轉瞬之間隨之改變。」 而露西婭皮卡認為：「女性不再被侷限在一個角色之中。美麗定義也不再受限。」美麗不受限，是香奈兒這支影片所要傳遞的訊息。

莉莉蘿絲戴普在露西婭皮卡的打造下，藉由香奈兒全新COCO柔霧唇頰露，不論是神秘間諜、氣質作家還是青春少女，都能展現各種角色的特質與心情。尤其扮演女作家戴上充滿文青氣息的大鏡框眼鏡，嘴脣塗上的卻是柔霧唇頰露#418紅色誘惑，性感紅唇融入知性角色，更具衝突與神秘魅力。

香奈兒COCO柔霧唇頰露是香奈兒首度推出唇頰兩用的彩妝品，共有6種顏色，透過顏色深淺點綴或恣意混搭，隨性玩色表現出最具個人魅力的色彩。就猶如莉莉蘿絲戴普扮演神秘間諜角色時，她說當間諜時不能帶太多東西啊，但一支同時擁有兩種功能唇頰露，正是美麗女特務的優雅利器。

「CHANEL BEAUTY TALKS 」影片：https://youtu.be/01DxQTVv9tQ

露西婭皮卡（左）為莉莉蘿絲戴普打造女作家妝容。圖／香奈兒提供
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莉莉蘿絲戴普充滿魅惑的女間諜妝。圖／香奈兒提供
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香奈兒COCO柔霧唇頰露共有6種顏色。圖／香奈兒提供
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莉莉蘿絲戴普表現青春女孩氣息的妝容。圖／香奈兒提供
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香奈兒間諜

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