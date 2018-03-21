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林依晨與畢書盡等群星響應公益 捐出珍藏不落人後

2018-03-21 16:05聯合新聞網 udn買東西

文/曾郁文

心路基金會udn買東西共同舉辦公益競標，邀請眾多藝人捐出心愛的包包參與競標，此次一共邀請到12位知名藝人，包含安心亞、林依晨、畢書盡Bii、莎莎、郭采潔、郭書瑤、張鈞甯、康茵茵、楊千霈、萬芳、賴雅妍與魏如昀，慷慨解囊捐出私人心愛的包包，在udn買東西進行公益競標，活動時間自即日起至4月6日中午12點整截止，不僅可以參與競標，把藝人們的時尚愛包輕鬆帶回家，還能做公益，一舉兩得！本次競標金額將全數捐給財團法人心路社會福利基金會，邀請您透過愛心競標的捐款幫助心智障礙者，讓競標所得能成為支持他們可以安心重建生活的經費。

藝人安心亞一直以來對公益活動都相當熱衷，此次贈出心愛的PLAYBOY背包，希望透過自己的一點心意，號召大家一起愛心做公益，幫助心路的智能障礙者。

安心亞一直以來對公益活動都相當熱衷，此次贈出心愛PLAYBOY背包，希望透過自己...
安心亞一直以來對公益活動都相當熱衷，此次贈出心愛PLAYBOY背包，希望透過自己的一點心意，號召大家一起愛心做公益來幫助心路的智能障礙者。圖由財團法人心路社會福利基金會提供。
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最近火紅的陸劇「老男孩」中的女主角-零負評女星林依晨，一直是心路基金會的固定捐助者，希望藉著贊助自己喜愛的Pixy包包競標貢獻一己之力，引起更多人對心路的好奇，進而試著了解到持續關注，眾人之力一起扶助弱勢！「軍師聯盟」中演技精湛的張鈞甯對公益活動總是不落人後，就算近期拍戲忙碌，但一收到競標活動的邀約，立馬答應給予贊助支持，贈出心愛的miu miu包，期望能幫助到智能障礙者的需要。

林依晨一直是心路基金會固定捐助者，希望藉著贊助自己喜愛的Pixy包包來競標。圖由...
林依晨一直是心路基金會固定捐助者，希望藉著贊助自己喜愛的Pixy包包來競標。圖由財團法人心路社會福利基金會提供。
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張鈞甯對公益活動總是不落人後，期望贈出miu miu愛包能付出一些心力幫助到智能...
張鈞甯對公益活動總是不落人後，期望贈出miu miu愛包能付出一些心力幫助到智能障礙者的需要。圖由財團法人心路社會福利基金會提供。
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近年來人氣爆棚的畢書盡Bii也散播愛心，捐出他2016年於台大體育館演唱會的紀念手提袋，再搭上他的親手簽名卡，以及立可拍簽名照，希望能以自己的微薄之力幫助弱勢！而藝人康茵茵捐出GUCCI心愛包包，氣質出眾的賴雅妍慷慨解囊愛心贈出miu miu復古亮片包，邀請大家一起做公益

畢書盡Bii愛心捐出2016台大體育館演唱會的紀念手提袋+親手簽名卡+立可拍簽名...
畢書盡Bii愛心捐出2016台大體育館演唱會的紀念手提袋+親手簽名卡+立可拍簽名照，邀請粉絲來競標。圖由財團法人心路社會福利基金會提供。
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康茵茵對於心路的公益活動總是願意熱心參與，期望能捐出GUCCI心愛包包付出自己一...
康茵茵對於心路的公益活動總是願意熱心參與，期望能捐出GUCCI心愛包包付出自己一點心意，與心路一起加油來回饋社會。圖由財團法人心路社會福利基金會提供。
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賴雅妍一直以來對心智障礙者不斷地給予支持幫助，並對心路服務的信任持續給予贊助，此...
賴雅妍一直以來對心智障礙者不斷地給予支持幫助，並對心路服務的信任持續給予贊助，此次公益競標活動慷慨解囊愛心贈出miu miu復古亮片包，邀請大家一起做公益！圖由財團法人心路社會福利基金會提供。
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另外還有許多藝人們都非常樂意能盡上一份心力，希望未來亦能有機會參與更多公益活動！如食尚玩家知名主持莎莎贈出珍藏的puzzle潮牌圓形側背包、藝人郭采潔捐出Marc Jacobs愛包、藝人楊千霈獻愛捐出台灣自創品牌handos的Clara包包、通靈少女瑤瑤送出MICHAEL KORS皮革長夾，歌手魏如昀贈出EASTPAK豹紋背包，藝人們期望大家能發揮愛心，幫助有需要的朋友們。

莎莎贈出珍藏且具有紀念價值puzzle潮牌圓形側背包，邀請大家一起獻出愛心來做公...
莎莎贈出珍藏且具有紀念價值puzzle潮牌圓形側背包，邀請大家一起獻出愛心來做公益！圖由財團法人心路社會福利基金會提供。
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郭采潔一直以來都願意支持心路的各項公益活動，期望能透過這次捐Marc Jacob...
郭采潔一直以來都願意支持心路的各項公益活動，期望能透過這次捐Marc Jacobs愛包的活動，邀請大家一起來支持心智障礙者！圖由財團法人心路社會福利基金會提供。
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楊千霈獻愛捐出台灣自創品牌handos的Clara包包來支持此愛包競標活動，並非...
楊千霈獻愛捐出台灣自創品牌handos的Clara包包來支持此愛包競標活動，並非常樂意能盡上一份心力，希望未來亦能有機會參與更多公益活動！圖由財團法人心路社會福利基金會提供。
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郭書瑤為此次心路活動贈出MICHAEL KORS Fulton MK LOGO ...
郭書瑤為此次心路活動贈出MICHAEL KORS Fulton MK LOGO 皮革長夾支持，期望大家能多多發揮愛心幫助需要的障礙朋友們。圖由財團法人心路社會福利基金會提供。
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萬芳特別對心路智能障礙者的需要提供全力贊助，特別贈出兩款愛包，大力支持競標公益活動，一款是PRADA V136超大後背包，容量大超實用，另一款是Kipling 手提肩背二用包，期望大家都能夠踴躍參與此次競標，讓需要幫助的弱勢能得到援助。

萬芳一直熱心於公益活動，特別對心路智能障礙者的需要必定參與全力贊助，特別贈出原價...
萬芳一直熱心於公益活動，特別對心路智能障礙者的需要必定參與全力贊助，特別贈出原價約40000元的Prada V136超大後背包支持愛包競標公益活動。圖由財團法人心路社會福利基金會提供。
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萬芳一直熱心於公益活動，特別對心路智能障礙者的需要必定參與全力贊助，特別贈出原價...
萬芳一直熱心於公益活動，特別對心路智能障礙者的需要必定參與全力贊助，特別贈出原價約4000元的Kipling 手提肩背二用包支持愛包競標公益活動。圖由財團法人心路社會福利基金會提供。
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在台灣，有95%的智能障礙者未接受機構服務，隱身在家中、生活在社區裡，若再加上經濟、社會資源或家庭未獲支持的弱勢，便極容易使他們的生活狀況亮起紅燈，成為服務到不了的邊緣。udn買東西與心路基金會則透過「公益競標」的合作，將此次競標所得款項全數提供給他們，邀請您一同發揮愛心，幫助他們突破困境，迎向重建生活的道路。

udn買東西長期耕耘公益活動，共有三種公益活動，包含公益競標、待用物資及愛心百元...
udn買東西長期耕耘公益活動，共有三種公益活動，包含公益競標、待用物資及愛心百元捐，其中待用物資活動與愛心百元捐將提供物資及捐款給弱勢家庭使用，本次活動為公益競標，歡迎大家共襄盛舉來搶標，把藝人的心愛包包帶回家。圖由udn買東西提供。
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