林依晨與畢書盡等群星響應公益 捐出珍藏不落人後
文/曾郁文
心路基金會與udn買東西共同舉辦公益競標，邀請眾多藝人捐出心愛的包包參與競標，此次一共邀請到12位知名藝人，包含安心亞、林依晨、畢書盡Bii、莎莎、郭采潔、郭書瑤、張鈞甯、康茵茵、楊千霈、萬芳、賴雅妍與魏如昀，慷慨解囊捐出私人心愛的包包，在udn買東西進行公益競標，活動時間自即日起至4月6日中午12點整截止，不僅可以參與競標，把藝人們的時尚愛包輕鬆帶回家，還能做公益，一舉兩得！本次競標金額將全數捐給財團法人心路社會福利基金會，邀請您透過愛心競標的捐款幫助心智障礙者，讓競標所得能成為支持他們可以安心重建生活的經費。
藝人安心亞一直以來對公益活動都相當熱衷，此次贈出心愛的PLAYBOY背包，希望透過自己的一點心意，號召大家一起愛心做公益，幫助心路的智能障礙者。
最近火紅的陸劇「老男孩」中的女主角-零負評女星林依晨，一直是心路基金會的固定捐助者，希望藉著贊助自己喜愛的Pixy包包來競標貢獻一己之力，引起更多人對心路的好奇，進而試著了解到持續關注，眾人之力一起扶助弱勢！「軍師聯盟」中演技精湛的張鈞甯對公益活動總是不落人後，就算近期拍戲忙碌，但一收到競標活動的邀約，立馬答應給予贊助支持，贈出心愛的miu miu包，期望能幫助到智能障礙者的需要。
近年來人氣爆棚的畢書盡Bii也散播愛心，捐出他2016年於台大體育館演唱會的紀念手提袋，再搭上他的親手簽名卡，以及立可拍簽名照，希望能以自己的微薄之力幫助弱勢！而藝人康茵茵捐出GUCCI心愛包包，氣質出眾的賴雅妍慷慨解囊愛心贈出miu miu復古亮片包，邀請大家一起做公益！
另外還有許多藝人們都非常樂意能盡上一份心力，希望未來亦能有機會參與更多公益活動！如食尚玩家知名主持莎莎贈出珍藏的puzzle潮牌圓形側背包、藝人郭采潔捐出Marc Jacobs愛包、藝人楊千霈獻愛捐出台灣自創品牌handos的Clara包包、通靈少女瑤瑤送出MICHAEL KORS皮革長夾，歌手魏如昀贈出EASTPAK豹紋背包，藝人們期望大家能發揮愛心，幫助有需要的朋友們。
萬芳特別對心路智能障礙者的需要提供全力贊助，特別贈出兩款愛包，大力支持競標公益活動，一款是PRADA V136超大後背包，容量大超實用，另一款是Kipling 手提肩背二用包，期望大家都能夠踴躍參與此次競標，讓需要幫助的弱勢能得到援助。
在台灣，有95%的智能障礙者未接受機構服務，隱身在家中、生活在社區裡，若再加上經濟、社會資源或家庭未獲支持的弱勢，便極容易使他們的生活狀況亮起紅燈，成為服務到不了的邊緣。udn買東西與心路基金會則透過「公益競標」的合作，將此次競標所得款項全數提供給他們，邀請您一同發揮愛心，幫助他們突破困境，迎向重建生活的道路。
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