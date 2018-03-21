麥當勞推新一代「烤土司」搭無糖紅茶、奶茶49元起

2018-03-21 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



土司是台灣人最常選擇的早餐之一，不管身為外食族，還是自己在家做，熱壓土司、碳烤土司深受歡迎，甚至日前名古屋連鎖咖啡館登台，祭買咖啡送烤土司，也引起排隊熱潮。土司話題不斷發燒，台灣麥當勞今（3/21）進軍土司市場，將薯餅、火腿、黃金豬排、脆雞腿排等夾入土司裡，同步推出「無糖冰紅茶」等新飲品選擇，土司搭配飲品49元起。

你愛吃土司嗎？台灣麥當勞今起常態性推出「大方烤土司」系列，原「Q土司」下架，以全新土司應戰市場，單點39元起。目前麥當勞早餐自由配中，經典滿福、陽光蛋堡、盤餐加上最新4款土司，一共20款主餐選擇。台灣麥當勞行銷部副總裁寇碧茹表示，土司選用義美土司，豬排、脆雞腿排款夾入高麗菜切絲、起司，飽足感十足。

全新「大方烤土司」系列包含針對薯餅愛好者設計的「火腿薯餅烤土司」、「金黃薯餅烤土司」，以及「脆雞腿排烤土司」、「黃金豬排烤土司」一共四款，單點價格帶落在39元至69元。

早餐飲品方面，新增「無糖冰紅茶」及「漂浮系列」選擇，原「焦糖冰奶茶」、「焦糖熱奶茶」，並推出新「熱奶茶」、「冰奶茶」選擇，可選擇是否加糖；土司搭配飲品49元起。