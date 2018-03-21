周杰倫代言帝舵表全新1926 地位等同貝克漢和女神卡卡

2018-03-21 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



繼貝克漢、女神卡卡之後，亞洲流行音樂天王周杰倫正式成為帝舵表（Tudor）的全球代言人。在帝舵表的官方IG帳號，今早最新曝光消息就是出道20多年的周杰倫出任最新帝舵表代言人的照片，手上配戴的也是尚未曝光的全新表款1926系列機械腕表。這是近年來華人代言市場被清一色大陸新生代男藝人「包場」的狀態下，難得有台灣藝人出任國際精品代言人，而且不單只是大中華區代言人，而是全球代言人，可見其實力及影響力亦深受世界各地觀眾肯定。

帝舵表近年來積極擺脫「勞力士副牌」的形象，不但表款設計風格化、辨識度高，更大膽採用青銅等特殊材質。而品牌形象的溝通也打出「天生敢為」（Born To Dare）的口號，大手筆請到全球知名度高、形象鮮明的英國明星球星大衛貝克漢及美國歌手女神卡卡等人代言，周杰倫為品牌第一位亞洲出身的全球代言人，其地位可見一斑。近年來精品為打入大陸市場，包括吳亦凡、楊洋、王俊凱等中國當紅的新生代藝人都被精品「包下」，出身台灣的霍建華亦為沛納海（Panerai）大中華品牌大使，是精品在全球代言人之外專屬「大中華區」的代表。