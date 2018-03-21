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春遊享優惠！帶寵物入住 海景房3850元

2018-03-21 14:17聯合晚報 記者葉卉軒╱台北報導

礁溪寒沐酒店即日起至5月31日，以「沐木春暖」為主題，推出雙人住房專案四折起。 ...
礁溪寒沐酒店即日起至5月31日，以「沐木春暖」為主題，推出雙人住房專案四折起。 圖／礁溪寒沐提供
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時令進入春天的季節，萬物甦醒，樹出新芽，百花爭豔，不妨暫時放下繁忙的工作，享受春遊之樂，輕鬆一下，不少酒店近期都推出優惠的住房專案，甚至連毛小孩都可以一起入住。

礁溪寒沐酒店自即日起至5月31日，以「沐木春暖」為主題，推出雙人住房專案四折起，包含一泊二食優惠9350+10%起（含雙人早、晚餐）與一泊一食超值價7750+10%起（含雙人早餐），並搭配大自然「木」的系列活動，如「木之藝」享受酒店藝術品的文化洗禮、「木之趣」於大廳展示木製童玩藝品，與親朋好友一同回憶童年時光、「木之旅」安排戶外的人文風華巡禮與眺望礁溪美景的攀樹體驗、「木之食」MU TABLE 自助晚餐提供多款以花草木入菜的創意美饌，引領你以味蕾賞春。

此外，還有「木之沐」及「木之香」分別為於戶外溫泉池中，將草本的香味融合於美人湯，與在客房內提供天然檜木香氛，希望讓難得的假期，能夠達到真正的身心放鬆，並享受自然的生活。另外，4月4日至4月7日兒童節期間，還特別規劃「趣味電影院」及「藝起尋彩蛋」的歡樂活動，適合親子同行。

福隆福容房間內的和室部分能當成現成的露營營地，孩子可以體驗睡在睡袋帳篷裡的新奇感...
福隆福容房間內的和室部分能當成現成的露營營地，孩子可以體驗睡在睡袋帳篷裡的新奇感受。 圖／福容提供
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福容旗下幾間休閒飯店則是推出寵物專屬的住房專案，訴求連毛小孩都照顧到，再也不用擔心出遊寵物不能隨行。此外，還有「在飯店露營」的獨特體驗，適合親子旅遊。

其中，墾丁福容「萌樂園住房專案」現有住房專案加價1600元清潔費，即可與毛小孩同住，如果不想花錢也沒關係，墾丁福容同時提供「寵物寄放服務」。另外，花蓮福容「毛小孩住房專案」，凡攜帶毛小孩一同出遊，兩人成行，入住「海景客房」只要3850元，房間內獨有的陽台可俯瞰絕美的太平洋海景和花蓮日出，還附贈田園咖啡廳自助式早餐兩客、自助式下午茶兩客，而除了飼主的住房和各式雙人餐點，花蓮福容還為毛小孩貼心打造「寄宿專區」，寵物床、寵物碗、罐頭、零食應有盡有。

福隆福容則是準備了Villa專屬寵物房，入住簡樸禪風客房及自在禪風別墅，只要再加價1500元，就能帶著寵物一起享受舒適寬敞的住房空間，在庭院裡恣意奔跑。

不怕蚊蟲騷擾 飯店房內也能露營

或者，今年的春遊也可以來點獨特的住宿方式，很多人想露營，又不想被蚊蟲騷擾，福隆福容房間內的和室部分可以當成現成的露營營地，孩子可以體驗睡在睡袋帳篷裡的新奇感受，還附贈兩組野餐籃，由飯店主廚準備簡單的輕食料理，全家大小不用風吹雨淋，就可以感受露營的樂趣。麗寶樂園店及漁人碼頭店的popa主題房，裡頭從壁貼、床單、枕套到小朋友的備品，全都有可愛的popa圖樣，和室部分則是布置了一個小小帳棚，小朋友可以窩在屬於自己的一方小天地裡。

大板根推出一泊二食的「春遊趣」住房專案，內容包含：雙人客房住宿乙晚、活力自助式早...
大板根推出一泊二食的「春遊趣」住房專案，內容包含：雙人客房住宿乙晚、活力自助式早餐、精緻晚餐、免費入園享受雨林芬多精森呼吸、露天溫泉SPA。 圖／大板根提供
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大板根春遊 用餐遊園賞花兼泡湯

位於三峽的「大板根森林溫泉酒店」，是全台唯一同時擁有「低海拔熱帶雨林」和「優質溫泉」，可以同時賞花又泡湯的桃花源祕境。

目前大板根早春的櫻花季相當熱鬧，有豔麗的緋寒櫻、粉嫩清雅的染井吉野櫻和脫俗的日本櫻，還有台灣珍貴的真柏。針對春遊，大板根針對住宿客戶推出一泊二食的「春遊趣」住房專案，從即日起至6月30日止，兩人成行，平日每人只要3000+10%起，內容包含：雙人客房住宿乙晚、活力自助式早餐、精緻晚餐、免費入園享受雨林芬多精森呼吸、露天溫泉SPA、客房內礦泉水，此外，每房特別加贈五入裝溫泉煎餅一盒及泉美人潔顏乳一條。且每天都有的生態導覽，帶遊客深入了解自然生態，微暖初春爬山後泡個暖湯，最好不過了。

此外，「大板根森林溫泉酒店」還有「情人櫻花季」專案至3月31日，二人成行只要2800元，專案內容包含：情人晚餐兩人份，並可免費森林入園享受雨林芬多精，情人湯屋乙間…等。特別值得一提的是，大板根還首創結合溫泉生技，研發出溫泉精華保養品，並將櫻花萃取導入保養品內，目前園區內「泉美人」櫻花面膜是相當搶手的暢銷商品之一，讓愛美的女性朋友也能夠把櫻花敷在臉上。

大板根早春的櫻花季相當熱鬧。 圖／大板根提供
大板根早春的櫻花季相當熱鬧。 圖／大板根提供
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溫泉寵物櫻花季
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