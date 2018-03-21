台北101型男購物節 雅痞上班族聰明添行頭

2018-03-21 14:18 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ╱台北報導



台北101獨家 SHIATZY CHEN經典文人系列外套。 台北101／提供 分享 facebook

熱衷時尚，願意消費的有品味男士越來越多，型男商機逐漸崛起，看準男性市場的消費力，台北101今年首度推出「型男購物節」，搶攻型男荷包，活動自即日起至4月8日。

台北101購物中心表示，目前於館內消費的顧客，其中男性占了40%，可見男性愛美的消費力不容小覷。其中包括男裝經典品牌CERRUTI 1881，以及其他國際精品如SHIATZY CHEN、a. testoni等也紛紛響應型男購物節推出獨家優惠好禮，是精打細算的型男們入手新品的最佳時機。此外，若是特別想打造專屬行頭的男士們，不論是西裝或皮件，都可到台北101享受國際精品的貼心量身訂製服務，展現獨特的時尚品味，包括Ermenegildo Zegna、POLO RALPH LAUREN和Berluti等品牌都有優惠。

在型男購物節活動期間，若持台北101聯名卡消費，最高可享2%回饋的專屬現金抵用券好禮。同時提供給尊榮、禮讚會員購物滿額禮，最高回饋達5%，兩者回饋合計最高達7%，另滿30,000元再加贈CERRUTI 1881品牌1,000元限量優惠券。成為APP會員再享專屬好禮，春季連假4月4日（周三）~4月8日（周日）期間，購物金1點還可兌換100元指定活動現金抵用券，購物金價值成長400倍。

活動期間，凡刷台北101聯名卡的顧客，若消費滿額可擇一消費門檻享限量專屬現金抵用券好禮，滿6,000元贈100元現金抵用券、滿5萬贈1,000元現金抵用券，而每滿10萬元贈 2,000元現金抵用券，每卡每日最高可回饋6,000元，回饋達2%。

同時特別回饋持台北101尊榮、禮讚會員卡的顧客，於館內當日消費滿額就送會員好禮，滿1萬元或指定店家滿2萬元送AWANA極限運動瓶、滿3萬元或指定店家6萬元送1,200元指定活動現金抵用券、滿20萬元或指定店家滿40萬元送1萬元指定活動現金抵用券，最高回饋達5%。

目前正值春夏新品上市以及型男購物節活動期間，為吸引更多顧客使用APP，台北101表示，凡下載台北101 MALL APP的顧客，即可獲得多款品牌優惠券，如TAG Heuer提供品牌鑑賞禮、TABLE by Yoji Tokuyoshi贈送氣泡酒等。