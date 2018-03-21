加國微笑主廚來台獻藝 30道菜肴吃到飽再抽機票

2018-03-21 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



不用出國就能吃到美味加國料理！板橋凱撒飯店與加拿大航空等單位合作，即日起推出加拿大美食節活動，邀請曾擔任日本、北京大使館的微笑主廚昆汀（Quentin Glabus）現場秀手藝，並在朋派自助餐廳、家宴中餐廳、卡拉拉義式餐廳等，推出多項料理或套餐，最低980元起。若活動期間享用套餐，還可抽加拿大航空來回機票等多項大獎。

板橋凱撒飯店與加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大牛肉協會以及加拿大航空攜手合作舉辦加拿大美食節，由有微笑主廚稱號的主廚昆汀來台客座，記者會活動現場示範主菜無骨牛小排，加拿大籍藝人夏克立突然現身，並自告奮勇擔任主廚助手，兩人一搭一唱弄得現場觀眾笑聲連連。

除了示範料理外，板橋凱撒飯店即日起到4月15日間，於朋派自助餐廳推出由昆汀精選30款道地美饌結合異國料理，像是咖啡可可脆皮肋眼與無骨牛小排，使用的是加拿大牛肉，入口油花四溢卻不膩，細細咀嚼還能品嘗到自然肉品野放香氣；另有雪松木板爐烤加拿大鮭魚佐楓糖油醋、煙燻鴨肉湯搭功夫鴨腿肉與野米蕎麥麵等多道菜肴，無限量提供饕客品嘗，最低980元起。

昆汀表示，自己研發的食譜靈感來自媽媽，因為媽媽是原住民，從小她在廚房煮菜的時候，就很喜歡在旁邊，很想幫忙媽媽，而且看著她用豐沛的情感與愛做出一道道美味的料理出來。因此希望自己做的料理，也能傳達這樣的情感及愛給品嘗的人。

除了朋派自助餐廳外，板橋凱撒飯店另在家宴中餐廳則是以加拿大食材融合中式烹調手法推出加宴楓味餐；卡卡拉義式餐廳由昆汀坐鎮推出凱撒楓味套餐，價位介於1,680元到1,980元間。