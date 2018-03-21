國人早餐最愛土司 麥當勞推全球獨賣「大方烤土司」

2018-03-21 10:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



國人早餐最愛土司，台灣麥當勞推出全球獨賣「大方烤土司」系列早餐。 圖／麥當勞提供 分享 facebook 根據調查，台灣高達六成外食族早餐選擇土司類產品，全台一天吃掉的土司，可堆疊成85座台北101。此外，近來美食市場也吹起碳烤土司、熱壓土司的熱潮，顯見「烤土司」旋風不可小覷。台灣麥當勞看準此趨勢，今（21）日發表全球獨賣的全新「大方烤土司」系列早餐，正式進軍烤土司市戰場。

台灣麥當勞行銷部副總裁寇碧茹指出，麥當勞的早餐客群約占總客群的二成，主要以上班族和學生為主，佔比在六成以上。而繼經典的滿福堡，受歡迎的蛋堡，以及周休假日超人氣的盤餐後，麥當勞這次則是再推出極具飽足感的「大方烤土司」系列早餐，預估業績約可再成長一成。

台灣麥當勞行銷部副總裁寇碧茹表示，土司是台灣民眾接受度最高的早餐選擇，台灣麥當勞推出全新的「大方烤土司」系列，嚴選義美優質土司，搭配厚實肉排、整顆高麗菜切絲及香濃吉事片，並採現點現做。

麥當勞全新「大方烤土司」系列共有脆鷄腿排烤土司、黃金豬排烤土司、火腿薯餅烤土司，以及金黃薯餅烤土司四款口味，同時自今（21）日起早餐也新增熱奶茶、冰奶茶、無糖冰紅茶、漂浮系列等新飲料選擇，若以國人常見的早餐組合為例，「金黃薯餅烤土司」加奶茶，只要49元。