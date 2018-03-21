李鍾碩微「酵」暖男 牛奶美肌奪韓系保養甦秘代言人

2018-03-21 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



韓國LG集團以自然發酵保養品為主的「su:m37甦秘」，找來演出韓劇《W兩個世界》、《當你沉睡時》的李鍾碩擔任代言人，以微「酵」暖男的形象，呼應保養品的發酵製程，3月起於港台放送鍾碩歐巴的嫩膚形象照。

李鍾碩因皮膚過於白皙，贏得「牛奶皮膚」的稱號，「su:m37° 甦秘」在台上市一年多，引進時由美容大王大S站台，迄今對台灣水水來說還有點兒陌生，但默默以神仙露、保濕小藍瓶成為品牌擁護者的美肌雙星。神仙露為「su:m37°青春奇蹟活酵肌秘露」，之中的數字37°意指微生物發酵熟成的最佳溫度，秉持自然發酵的品牌精神，在實驗室中採用黑炭、杉木桶和陶器等傳統器材，將溫度控制在攝氏37度下，打造酵母護膚為主的肌秘露，無添加人工酒精、化學香料、色素。