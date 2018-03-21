來搏茶會尋寶！ 看日本鍛金達人敲製銀器

嘉義縣府主辦2018第三屆世界搏茶會，正在六腳鄉蒜頭糖廠西側倉庫區登場，除六大展館茶藝術空間，還展售各式茶器、茶點，及古舊茶飾、設計配件，今年還邀請日本京都71歲鍛金師「雲雄」，現場示範敲製銀器，他專注敲出銀紋飾、心無旁鶩的工作態度，讓許多民眾感嘆「 真的是日本達人精神」。

翻譯朱島光輝說明，日本京都瑞鳳堂專營手工打造銀器，每只銀器都像藝術品，製作期至少3個月，今年特別邀請日本鍛金國寶関谷四郎傳人「雲雄」，現場示範如何敲出銀器飾紋，他從事鍛金近50年，也是日本著名銀器金工師，才剛從德國參展結束就趕來台灣搏茶會，每次一坐下來工作就長達2至3小時，完全不受外界干擾，預定3月22日返國。

嘉義縣文觀局許有仁表示，今年最大特色是利用嘉義在地素材，打造「韻雅境德」室內藝術茶席展演空間；戶外茶席按金庸武俠小說打造「射鵰英雄傳」桃花島。

現場共規劃「搏·茶藝」、「搏‧茶趣」、「搏‧茶器展」、「搏‧茶業展」、「搏‧茶文創展」、「搏‧主題館」六大展館茶藝術空間，並邀請許多陶藝、茶器藝術家，及特色茶飾展品駐場，歡迎民眾來搏茶會尋寶。