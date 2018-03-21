好消息！台南─北越河內新增包機航班

2018-03-21 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



越南旅遊市場近來相當熱門，台南市觀光旅遊局表示，為開闢北越的旅遊市場，積極爭取台南到河內的國際航班，初期將以包機方式，讓兩地的旅遊互通更為便利。

此外，原本每周4個班次的台南─胡志明市，從105年開航以來，旅客數穩定成長，觀旅局表示，越捷航空已決定從3月25日起，將原本的180人座A320機型，改為220人座的全新A321機型，並於6月20日起增班為每日一班往返於台南-胡志明市。

觀旅局表示，台南─胡志明市航線105年6月開航時的搭乘率68.66%，之後逐步成長，最高峰106年7月搭乘率91.8%，106年平均搭乘率為75%左右。台南市除了持續培訓機場旅遊服務中心越南語志工之外，也將結合旅遊業者積極參與胡志明市國際旅展與交流，製作越語的觀光導覽文宣，完善越南訪客的周邊旅遊配套措施。

而針對北越的旅遊，觀光旅遊局局長王時思表示，河內為越南北部的政治、經濟和文化中心，市區歷史文物豐富，人口更高達620萬人，是相當有潛力值得開發的旅遊市場，北越下龍灣、陸龍灣等觀光景點也深受台灣人喜愛，如能爭取台南-河內國際航線，除了便利兩地旅遊客群往返，更能讓遠從北越等偏遠地區移居台南的越南籍配偶返鄉更便利，免除舟車勞頓之苦。」

越捷台南往返胡志明市航線，單程飛行時間為3小時15分，6月20日起增為每日1班，去程航班下午1時整自台南起飛，下午3時15分抵達胡志明市；回程航班上午7時45分自胡志明市起飛，中午12時整抵達台南。旅客即日起可上越捷官網（http://www.vietjetair.com）或是臉書專頁（https://www.facebook.com/VietJetTaiwan）訂票。