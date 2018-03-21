莫允雯的女神度假風 最愛橫條紋飾品配件

2018-03-21 09:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



最近忙於宣傳偶像劇的女神莫允雯，工作滿檔馬不停蹄，近日出席希臘時尚品牌Folli Follie 2018春夏全新系列發表會，試戴起現場一款款充滿度假感的包包與飾品，讓莫允雯忍不住大喊：「好想放空度假」。

莫允雯說，她偏愛到海島國家放空，因為在海島度假，可以盡情放鬆，不論在海邊放空一整天，還是隨意走走，享受陽光、海水和美食，不必想太多行程，也比較悠哉，等工作忙到一個段落時，她這次最想去希臘或南法的海岸一遊。

而在海島度假時，莫允雯的裝扮通常都很簡單，她說，一件素色T-shirt跟牛仔褲就可以出門了。但如果想讓自己更「有型」一點，她會從配件下手，例如選擇有圖案的包款，或一些簡單卻很有風格的飾品來搭配。

像Folli Follie 2018 春夏的Club Riviera系列，莫允雯就非常喜歡，她說，簡單的橫條紋，有黑白、紅白、黃白 等不同配色。可以選擇托特包、方包或信封包，還有項鍊等飾品，很輕易地就能散發出「我正在度假」的休閒時髦感。