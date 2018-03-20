頂級珠寶盛宴／BVLGARI 帶你走入義大利慶典

2018-03-20 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ／專題報導



BVLGARI FESTA公主慶典系列IL MAGNIFICO 頂級藍寶石與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌總重約180.98克拉，甜麵包山形切割緬甸藍寶石主石、長方形及梯形切割鑽石與密鑲鑽石，1億8,452萬9,520元，此次最高價作品。 圖／BVLGARI提供 分享 facebook

熱情、歡樂，以及享受美好生活是義大利予人的鮮明印象，而這些特質也像是義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的DNA，始終貫穿其珠寶藝術的核心，每件作品都像是義大利生活文化的寫照。今年的頂級珠寶盛宴，寶格麗透過Festa系列頂級珠寶，帶眾人進入義大利的慶典文化。

義大利一年到頭都有各式節日慶典，從王公貴族到民間鄉村，在廣場、在市集、在威尼斯運河沿岸，慶祝播種也慶祝收成，義大利人生活離不開慶典，以歡樂熱情的態度擁抱生活，成就用心享樂的生活藝術，承襲這樣生活風格的寶格麗將此精神注入珠寶，以童年慶典（Festa dell’Infanzia）、傳統慶典（Feste Tradizionali）與公主慶典（Festa delle Pricipesse）三大靈感主題打造120件作品，體現生活美好，也讓配戴的人感受歡樂與幸福。

童年慶典

BVLGARI FESTA童年慶典系列Palloncini頂級彩寶項鍊，玫瑰金鑲嵌總重約112.96克拉尚比亞祖母綠、總重約87.32克拉海水藍寶、總重約112.22克拉紫水晶、紅碧璽、粉紅碧璽以及鑽石。 圖／BVLGARI提供 分享 facebook

BVLGARI FESTA系列童年慶典ROMAN EYE頂級粉紅碧璽與祖母綠鑽石項鍊，玫瑰金鑲嵌3顆總重約33.33克拉枕形切割尚比亞祖母綠、4顆總重約40.45克拉枕形切割粉紅碧璽、圓形切割粉紅碧璽、以及鑽石。 圖／BVLGARI提供 分享 facebook

BVLGARI FESTA童年慶典系列The Gift禮物造型頂級紅寶與鑽石胸針，玫瑰金鑲嵌6顆梨形切割混合紅寶石、13顆花式buff top切割紅寶石與密鑲鑽石，420萬元。 圖／BVLGARI提供 分享 facebook

BVLGARI FESTA童年慶典系列The Gift禮物造型頂級珠寶，玫瑰金鑲嵌青金石、珍珠母貝、鑽石。 圖／BVLGARI提供 分享 facebook

糖果、遊樂園還有充滿驚喜的禮物，童年是最洋溢歡樂的慶典，「童年慶典」系列珠寶帶人回到童年的歡樂時光，寶格麗運用彩色寶石，打造出格外具體，如蛋糕、冰棒、氣球、禮物盒等造型珠寶，這與過去強調對稱、建築式結構的設計迥異，讓人看見寶格麗少有的可愛與童趣。如Palloncini頂級彩寶項鍊，以蛋面切割的尚比亞祖母綠、海水藍寶、紫水晶、紅碧璽與粉紅碧璽「氣球」表現慶典現場的歡樂氣氛。

傳統慶典

BVLGARI FESTA系列義式慶典PEPERONCINI頂級彩寶項鍊，鉑金鑲嵌總重約27.41克拉雕刻橄欖石、總重約31.67克拉雕刻綠碧璽、總重約69.04克拉蛋面形切割紅碧璽、總重約63.29克拉蛋面形切割紫水晶，以及鑽石。 圖／BVLGARI提供 分享 facebook

BVLGARI FESTA義式慶典系列Pantera Di Siena頂級彩寶鑽石項鍊，鉑金鑲嵌方型階梯式切割紅寶石與藍寶石、buff-top切割藍寶石與紅寶石，以及鑽石。 圖／BVLGARI提供 分享 facebook

提到慶典這項義大利特色，當然不能忽略各種節日，「傳統慶典」系列便凸顯義大利傳統慶典特色，如Palio di Siena頂級彩寶項鍊以紅寶石、藍寶石與鑽石鑲嵌出西恩納賽馬節參賽區域之一旗幟色彩，另有一條同款設計更是一口氣將17個城邦對應旗幟以彩色寶石呈現，為了展現各種顏色還運用許多少見的寶石，充分展現寶格麗「彩寶之王」的實力。另還有慶典料理常見的橄欖與辣椒也是創作元素，義大利人甚至將辣椒做成項鍊配戴，此次頂級珠寶展活動中，巨星蔡依林配戴的Peperoncino頂級彩寶項鍊將紫水晶與紅碧璽便雕刻成辣椒造型，搭配宛如橄欖的蛋面橄欖石與綠碧璽，配色大膽對比卻和諧無比。

公主慶典

BVLGARI FESTA公主慶典系列Paolina Borghes頂級祖母綠與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌約48.65克拉尚比亞枕形切割祖母綠主石、272顆buff top切割祖母綠、圓形切割鑽石、梯形階梯式切割鑽石與密鑲鑽石。 圖／BVLGARI提供 分享 facebook

公主慶典系列Anna Maria Torloni頂級彩寶耳環。玫瑰金鑲嵌舒俱萊石、粉紅蛋白石、珍珠、玫瑰色紫水晶、粉紅碧璽、紅碧璽與鑽石。 圖／BVLGARI提供 分享 facebook

BVLGARI FESTA公主慶典系列Paolina Borghese頂級藍寶石與鑽石戒指，鉑金鑲嵌約13.62克拉斯里蘭卡枕形切割藍寶石主石、梯形階梯式切割鑽石與密鑲鑽石。 圖／BVLGARI提供 分享 facebook

BVLGARI FESTA公主慶典系列頂級藍寶石與祖母綠耳環，鉑金與黃K金鑲嵌1顆約4.02克拉祖母綠圓珠、1顆約5.74克拉藍寶石圓珠、4顆明亮形切割鑽石、花式階梯式切割鑽石與密鑲鑽石。 圖／BVLGARI提供 分享 facebook

BVLGARI FESTA公主慶典系列頂級紅寶石與鑽石戒指頂級，鉑金鑲嵌約5.52克拉緬甸枕形切割紅寶石主石、2顆總重約3.32克拉梨形明亮式切割鑽石與密鑲鑽石。 圖／BVLGARI提供 分享 facebook

「公主慶典」則是向羅馬公主們的致敬之作，寶格麗選擇4位出身貴族、對生活充滿熱情、勇於追求自我，且也喜愛配戴珠寶的公主為代表。如拿破崙最疼愛的小妹寶琳娜，以時尚品味與豐富的愛情故事聞名，Il Magnifico頂級珠寶項鍊便以拿破崙在她成為貝佳斯王妃時贈與她的藍寶石冠冕為靈感，鑲嵌一顆重達180克拉緬甸藍寶石，令人遙想她當年的丰采魅力。

寶格麗台灣董事總經理Lily張麗敏(左起)、品牌之友蔡依林與寶格麗大中華區董事總經理Kolia Neveux合影。 圖／BVLGARI提供 分享 facebook

寶格麗資深頂級珠寶總監Giampaolo Della Croce為珠寶展專程來台，帶來移植自羅馬總部，專供頂級珠寶創作的寶石辦公室Gem Table，他專注且熱情地說著寶格麗珠寶的精彩故事。 記者陳若齡／攝影 分享 facebook

寶格麗Gem Table

資深頂級珠寶總監Giampaolo Della Croce說故事

「Hello，my babes！」，寶格麗資深頂級珠寶總監Giampaolo Della Croce摸著滿桌珠寶笑說。一講起寶石，他總是笑容盈盈，眼神閃閃發亮、充滿愛，近幾年Giampaolo隨著頂級珠寶展來台，也帶來移植自羅馬總部裡，專供頂級珠寶創作的寶石辦公室Gem Table，深入地為媒體以及VIP解說寶格麗頂級珠寶設計的精髓，以及關於彩寶的精采故事。

寶格麗會先挑選、排列寶石，找出最適切的造型搭配後，才開始繪圖，讓寶石做主角。 記者陳若齡╱攝影 分享 facebook

童年慶典系列The Gift禮物造型頂級彩寶胸針，「禮物」背面驚喜藏著BVLGARI的logo。 記者陳若齡╱攝影 分享 facebook

BVLGARI FESTA公主慶典系列Raggi Blue頂級藍寶石鑽石項鍊工藝圖。 圖／BVLGARI提供 分享 facebook

BVLGARI FESTA系列童年慶典PALLONCINI 頂級彩寶項鍊製作工藝。 圖／BVLGARI提供 分享 facebook

他像是打開禮物盒般掀開桌上的盒子，一件件帶我們發現童年慶典的禮物盒造型特色以及背面藏的驚喜、講起他和寶格麗珠寶創作與寶石採購總監Lucia Silvestri在義大利南部的旅行，如何參與當地傳統慶典，歡喜戴上辣椒項鍊的故事。當然最讓人期待、隨他現身來台10多顆頂級藍寶石、祖母石及紅寶石裸石，每件都是萬中選一，讓人驚豔，任職寶格麗30多年的Giampaolo，對珠寶始終如此熱情、歡喜，精采的正像是一場慶典。