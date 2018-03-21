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梵克雅寶Van Cleef & Arpels 「花」現春天

2018-03-21 00:08聯合報 記者孫曼／台北報導

Rose de Noël玫瑰金鑲嵌紅玉髓與鑽石胸針，54萬7,000元。 圖／...
Rose de Noël玫瑰金鑲嵌紅玉髓與鑽石胸針，54萬7,000元。 圖／梵克雅寶提供
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3月底的春分標誌著告別冬日、春季正式開始，稍微靜下心，就能體會大自然的脈動與轉換，感受日出日落等的些微變化帶來的影響。季節遞嬗豐沛的生命力也為法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）注入創作能量，持續以珠寶手法和精彩的工藝，描繪春天的詩意。

Socrate系列Between the Finger 白K金鑲鑽指間戒，40萬...
Socrate系列Between the Finger 白K金鑲鑽指間戒，40萬2,000元。 圖／梵克雅寶提供
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Cosmos白K金鑲鑽系列珠寶。 圖／梵克雅寶提供
Cosmos白K金鑲鑽系列珠寶。 圖／梵克雅寶提供
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新生的綠葉和盛放的花卉是春天到來的第一道消息，尤其花朵的百態千姿和微妙色彩更啟發各種瑰麗的珠寶創作。Cosmos系列以4片心形花瓣以細膩的角度拼合成的清麗花朵，結合象徵幸運的四葉草和花朵的優雅，重新演繹梵克雅寶始自1950年代的經典花卉設計，透過珍珠母貝、縞瑪瑙等材質呈現時髦摩登的情調。全新的Frivole系列珠寶，則以更俐落簡約的線條和明快的設計，將4片心形花瓣組成立體的花朵，以精緻的拋光打磨雕琢為光滑的鏡面或鋪鑲美鑽的立體心型花瓣，把春天隨風顫抖的小花化為可隨身配戴的珠寶花束 。

Two Butterfly 玫瑰金與白K金鑲嵌粉紅剛玉與鑽石戒指，74萬1,00...
Two Butterfly 玫瑰金與白K金鑲嵌粉紅剛玉與鑽石戒指，74萬1,000元。 圖／梵克雅寶提供
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彩色寶石的繽紛顏色，往往為春日花卉增添活潑歡樂的風貌。 Rose de Noël系列就透過橙紅的紅玉髓、亮藍的青金石等彩色寶石，透過珠寶工匠以精湛的手工雕琢，巧妙組合大小不一、高低錯落6片圓潤花瓣，成為勻稱和諧的典雅花朵，花蕊以細膩的金線打造，並鑲嵌上6顆美鑽，透過倒映在花瓣上的光影動感，展現深厚的工藝。

因為春暖花開而甦醒的動物，也是春天美景中最活潑討喜的要角。與花纏綿的翩翩彩蝶，用堅硬的寶石和貴重金屬演繹輕盈優雅的姿態：鏤空的蝴蝶翅膀以璀璨鑽石和K金勾勒線條，保持份量感的同時，也呈現視覺上的輕盈。Two Butterfly則費心思地以雙色金屬配襯粉紅色剛玉和璀璨鑽石。

Frivole系列3朵花黃K金鑲鑽迷你耳環，22萬7,000元。 圖／梵克雅寶提...
Frivole系列3朵花黃K金鑲鑽迷你耳環，22萬7,000元。 圖／梵克雅寶提供
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Cosmos系列白K金鑲鑽大型吊墜，79萬9,000元。 圖／梵克雅寶提供
Cosmos系列白K金鑲鑽大型吊墜，79萬9,000元。 圖／梵克雅寶提供
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The Lucky Animals系列胸針，以卡通、童趣的手法，將大自然中討喜的動物以硬寶石和珍珠母貝等材質，透過反覆打磨出的溫潤光澤，配上金珠飾邊的K金，表現為胸針珠寶，配戴性高。

珠寶

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