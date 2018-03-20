率先發布2019早春大秀場地 LV時程跑好快

2018-03-20 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



時序還在2018春夏，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）率先宣布2019早春系列服裝秀，將在法國聖保羅．德旺斯的梅格基金會舉行。

路易威登發佈2018年5月28日舉辦的早春系列服裝秀，秀場地點為位於法國裡維艾拉地區聖保羅．德旺斯（Saint Paul de Vence）的梅格基金會（Fondation Maeght），此為1964年落成的私人基金會博物館，由坎城藝術經紀商梅格夫婦（Marguerite et Aime Maeght）創立，展出當代藝術作品。梅格基金會由知名建築師喬瑟．路易斯．瑟特（Josep Lluis Sert）設計，建築特色在於充分展現當代藝術的神韻和細節，符合路易威登對藝術的追求，並貼近Nicolas Ghesquiere的創作靈感。