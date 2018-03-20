林志玲想閃婚？復古禮服成首選

2018-03-20 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



林志玲自從被爆出與言承旭復合，一舉一動總是引人關注，連在社交媒體上貼文「思考中」都要被解讀為是否婚期近了。其實不然，她受邀參加快時尚品牌H&M在瑞典總部所舉辦的記者會，以一襲翠綠色刺繡貼身禮服現身，讓媒體們都驚呼。

志玲姐姐身為H&M基金會創辦的全球變革大獎評審，因此在揭曉獎項時，特地受邀飛抵品牌總部參與活動。而她事前在社交媒體上貼出「思考中」的圖片，就透露出活動的訊息，相信畫面中的她應該是在苦思要如何致詞，多過於娛樂記者捕風捉影說是要安排終身大事。先不管林志玲是否「想婚」抑或是有沒有感動人心的致詞，可以肯定的是，當她身穿低胸貼身禮服現身紅毯時，絕對是眾人目光焦點。