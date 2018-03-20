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林志玲想閃婚？復古禮服成首選

2018-03-20 19:49聯合報 記者曾智緯╱即時報導

林志玲自從被爆出與言承旭復合，一舉一動總是引人關注，連在社交媒體上貼文「思考中」都要被解讀為是否婚期近了。其實不然，她受邀參加快時尚品牌H&M在瑞典總部所舉辦的記者會，以一襲翠綠色刺繡貼身禮服現身，讓媒體們都驚呼。

志玲姐姐身為H&M基金會創辦的全球變革大獎評審，因此在揭曉獎項時，特地受邀飛抵品牌總部參與活動。而她事前在社交媒體上貼出「思考中」的圖片，就透露出活動的訊息，相信畫面中的她應該是在苦思要如何致詞，多過於娛樂記者捕風捉影說是要安排終身大事。先不管林志玲是否「想婚」抑或是有沒有感動人心的致詞，可以肯定的是，當她身穿低胸貼身禮服現身紅毯時，絕對是眾人目光焦點。

雖然近日歐洲天氣反常，下起大雪，不過志玲姐姐仍不畏低溫，挑選了H&M的2018 Conscious Exclusive系列禮服，為V領剪裁大秀事業線。特別的是林志玲身穿的這件翠綠色刺繡禮服，皆為再生聚酯纖維製成，單價不超過8,000元，質感亦不差。過去包括了Amanda Seyfried和Michelle Williams等大牌明星，也曾經穿過這系列禮服當作紅毯造型，也是表明支持環保。而志玲身穿的這件帶有些許的復古感，因此照片一曝光也讓她的粉絲回應說「古今兩相宜的柔美氣質」、「古典美人」來稱讚。

林志玲穿著H&M 2018 Conscious Exclusive系列禮服出席活...
林志玲穿著H&M 2018 Conscious Exclusive系列禮服出席活動。圖／H&M提供
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林志玲身穿復古感禮服，因此照片一曝光也讓她的粉絲回應說「古今兩相宜的柔美氣質」、...
林志玲身穿復古感禮服，因此照片一曝光也讓她的粉絲回應說「古今兩相宜的柔美氣質」、「古典美人」來稱讚。圖／摘自facebook
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林志玲穿的H&M 2018 Conscious Exclusive系列禮服，約7...
林志玲穿的H&M 2018 Conscious Exclusive系列禮服，約7,999元。圖／H&M提供
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H&M低溫

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