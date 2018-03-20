加拿大美食節品 嘗餐點抽加拿大航空機票

2018-03-20 19:47 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



加拿大航空以波音787夢幻客機飛航桃園至溫哥華航線。圖／加拿大航空提供 分享 facebook

加拿大航空公司與加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大肉品協會、新北市板橋凱撒大飯店合作，20日起推出加拿大美食節，讓台灣饕客可以搶先品嚐由加拿大柔嫩牛肉、鮮美龍蝦與鮭魚等食材所料理加式美味餐點，活動至4月15日止。

加拿大航空公司指出，為了推廣加拿大美食，美食節期間（3月20日至4月15日）至加拿大航空官網輸入促銷代碼「ACCAESAR」，可享台灣出發前往美加124航點全線95折起優惠，持加拿大航空機票票根的旅客，至板橋凱撒大飯店餐廳用餐皆可享全餐飲9折優惠，還有機會抽中加拿大來回機票及多樣好禮。

加拿大航空公司為空聯盟創始成員之一、多次榮獲SKYTRAX評選為北美最佳的航空公司，致力在台灣推廣加拿大深度旅遊，

加航台灣總經理陳美至表示，加拿大純淨天然的山水資源不僅擁有世界級壯闊冰原，也孕育出許多優質的天然食材，很高興能與各夥伴共同推廣加拿大美食節，讓台灣旅客有機會在板橋就能一嚐加拿大美食獨特的風味，希望藉此機會、讓加拿大各地的美景特色能夠隨著美食一同被更多台灣旅客所認識，歡迎大家有機會搭乘加航的航班便利前往加拿大64航點，親自感受這個國家撼動人心的絕世美景，融合多國文化的豐富人文風情，以及便利又安全的旅遊環境。

陳美至指出，加拿大航空邀集旅行同業共襄盛舉，包括五福旅遊、百威旅遊、行家旅遊、理想旅遊與晴天旅遊等旅行社同步推出超值優惠，包括「洛磯秘境全覽10日」、「奇鯨加東火車船楓情魁北克10天」、「星辰公主號～阿拉斯加冰河灣國家公園12天」、「2018鮭魚大洄游、黃刀極光10天」、「 加拿大東西國家公園16日」等精彩行程，活動期間在板橋凱撒大飯店餐廳現場拍攝優惠活動桌卡，報名團體旅遊可享每人1000元至5000元的優惠折扣，歡迎台灣旅客在最美好的季節，超值暢遊美加最美風景。