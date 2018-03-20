全面進入無線世代！ Dyson Cyclone V10強勁登場

2018-03-20 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



3月6日甫於美國紐約發表的Dyson新一代手持吸塵器Cyclone V10，今日宣布正式在台上市，共推出三種不同款式組合，建議售價22,900元至26,900 元，即日起可於Dyson線上購物商城（https://shop.dyson.tw/）、momo購物網，以及指定經銷通路購買。

全新設計的Dyson Cyclone V10無線吸塵器，搭載了Dyson V10數位馬達，體積更小、重量更輕，但轉速卻更強勁，每分鐘可高達125,000轉。而V10數位馬達內的葉輪也重新設計，不僅能引導更多氣流通過，改採陶瓷材質製作的軸心，更可達到輕量又堅固的效果，另外，V10數位馬達亦搭載全新設計的電路板，內含智慧調控功能，可偵測高度、氣壓、溫度，考量天候情況，透過氣壓偵測感應器，判斷不同高度而自動調整吸力效能，甚至能區別桌面與地面的細微高度差。

Dyson Cyclone V10無線吸塵器另一個最大的變化，則是氣旋與集塵區轉向90度，幫助維持順暢氣流路徑，讓吸力更強，而集塵桶的「一鍵彈出」機制，更可完全不沾手，一個動作就將集塵筒深處的塵垢碎屑推入垃圾桶。結構設計改變的同時，Cyclone V10此次也將前後濾網合一，包覆馬達，更提升空氣濾淨效果，集塵同時排出清淨空氣，避免二次污染。