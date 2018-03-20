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自駕車撞死人 警長看影帶：任何車都可能撞上

全面進入無線世代！ Dyson Cyclone V10強勁登場

2018-03-20 18:33聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

3月6日甫於美國紐約發表的Dyson新一代手持吸塵器Cyclone V10，今日宣布正式在台上市，共推出三種不同款式組合，建議售價22,900元至26,900 元，即日起可於Dyson線上購物商城（https://shop.dyson.tw/）、momo購物網，以及指定經銷通路購買。

全新設計的Dyson Cyclone V10無線吸塵器，搭載了Dyson V10數位馬達，體積更小、重量更輕，但轉速卻更強勁，每分鐘可高達125,000轉。而V10數位馬達內的葉輪也重新設計，不僅能引導更多氣流通過，改採陶瓷材質製作的軸心，更可達到輕量又堅固的效果，另外，V10數位馬達亦搭載全新設計的電路板，內含智慧調控功能，可偵測高度、氣壓、溫度，考量天候情況，透過氣壓偵測感應器，判斷不同高度而自動調整吸力效能，甚至能區別桌面與地面的細微高度差。

Dyson Cyclone V10無線吸塵器另一個最大的變化，則是氣旋與集塵區轉向90度，幫助維持順暢氣流路徑，讓吸力更強，而集塵桶的「一鍵彈出」機制，更可完全不沾手，一個動作就將集塵筒深處的塵垢碎屑推入垃圾桶。結構設計改變的同時，Cyclone V10此次也將前後濾網合一，包覆馬達，更提升空氣濾淨效果，集塵同時排出清淨空氣，避免二次污染。

消費者若想感受最新Dyson Cyclone V10無線吸塵器的強勁吸力，可於3月21日19至21時、3月22日12至21時，以及3月23日12至17時，至台北101水舞廣場活動會場實際體驗。

藝人黃子佼也是Dyson吸塵器的死忠愛用者。圖／Dyson提供
藝人黃子佼也是Dyson吸塵器的死忠愛用者。圖／Dyson提供
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Dyson Cyclone V10 Animal，建議售價22,900元。記者黃...
Dyson Cyclone V10 Animal，建議售價22,900元。記者黃筱晴／攝影
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Dyson Cyclone V10 Absolute，建議售價26,900元。記...
Dyson Cyclone V10 Absolute，建議售價26,900元。記者黃筱晴／攝影
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Dyson Cyclone V10 Fluffy，建議售價25,900元。記者黃筱晴／攝影
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Dyson今日在台發表Cyclone V10無線吸塵器，吸力更強全面清潔不殘留。...
Dyson今日在台發表Cyclone V10無線吸塵器，吸力更強全面清潔不殘留。圖／Dyson提供
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紐約台北101

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