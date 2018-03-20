新光三越南西二館出清 女裝配件泳衣鞋包都可千元搞定

2018-03-20 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



新光三越台北南西店「南西二館結束出清BYE BYE SALE」進入第二波，這波有許多春夏商品加入折扣，全館3折起，成套內衣、泳衣以及專櫃女鞋都端出千元有找價，趁機採購需要商品省最多。

夏季服飾鞋包3折起，像是HER & HIM 雪紡收腰上衣原價3,280元，特價990元；XING羽毛雪紡洋裝原價4,480元，特價1,344元；DOUCHANGLEE優雅V領垂墜飾片絲質洋裝原價9,680元，特價2,904元、限量8件。

女服配件一口價1,000元，betty’s丹寧圖騰長版外套原價3,980元，特價1,000元；8 HAPPY 雙排釦風衣外套原價4,680元，特價1,000元；DITA格紋刺繡襯衫外套原價3,980元，特價1,000元。

內衣鞋包千元有找，華歌爾指定款伊珊露絲系列原價2,460元/套，特價990元/套；名人泳裝雨林系三件式泳衣原價3,980元，特價990元；JEFFREY CAMPBELL尖頭流蘇涼鞋原價6,580元，特價990元，限量10雙；VINCE CAMUTO牛仔交叉繫帶跟鞋原價3,280元，特價790元；LOOK手提波士頓包原價3,980元，特價990元。

化妝品保養小物組合2千元有找，LANEIGE超時空彈力新生精華組值3,600元，特價1,650元；Growm全效護手霜組合價值2,600元，特價1,000元；BY TERRY經典玫瑰雙件組價值2,490元，特價2,000元。

台隆手創館、GU商品限時熱銷3.9折起，GU七分緊身褲系列原價490元，特價190元；台隆棉被壓縮袋LL(2入)原價720元，特價359元。

此外，3/23～3/25當日當店持新光三越App(已綁定貴賓卡)於台北南西店二館累計消費滿5,000元還可獲得抵用券200元，限量1,500份。

新光三越台北南西店「南西二館結束出清BYE BYE SALE」進入第二波，加入春夏商品優惠。圖／新光三越提供 分享 facebook

LANEIGE超時空彈力新生精華組值3,600元，特價1,650元。圖／新光三越提供 分享 facebook

betty’s 丹寧圖騰長版外套原價3,980元，特價1,000元。圖／新光三越提供 分享 facebook

名人泳裝雨林系三件式泳衣原價3,980元，特價990元。圖／新光三越提供 分享 facebook

DOUCHANGLEE優雅V領垂墜飾片絲質洋裝原價9,680元，特價2,904元、限量8件。圖／新光三越提供 分享 facebook