女子愛吃／野餐系甜點 在超商就能買！IG曬圖必備！

2018-03-20 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



超適合拍照打卡，IG曬圖的超商甜點，豐富你的野餐風景。記者王韶憶／攝影 分享 facebook

到了一起出外踏青的好時機，在綠地上野餐的舒適享受，是這個春天不能少的美麗饗宴！要準備什麼才能吸引閨密們的目光呢？不用煩惱了，現在四大超商都有可愛的秘密武器，不論是特殊口感、可愛造型，還是話題商品，只要一擺上就是華麗登場！

7-ELEVEN 2018年春季限定的「覆盆莓慕斯塔」使用法國覆盆莓果泥、酥脆法式塔皮、覆盆莓慕慕斯及戚風蛋糕夾層，剖面切開還有一層層粉色相互印襯，口味酸甜清爽。配色最搭黃澄澄的「PEPERO雙層巧克力棒金桔乳酸風味」，超商通路獨家上市，略帶酸甜，讓人一口接一口。預購商品中又以「法藍四季罐子蛋糕」受到女子們的喜愛，挖著吃的罐裝蛋糕是2017年的熱銷商品，一層層的視覺與味覺享受，好療癒！一組3入，精選芋頭、莓果以及今年新開發熱帶水果口味，多色分層餡料，大口挖下去，混合出多層次美妙口感。

全家推薦韓國「彩虹水果起司磚」顏色繽紛而受到網友喜愛，成為爆夯打卡甜點，每個顏色都是不同口味，包含原味、草莓、芒果、香蕉、青蘋果、哈密瓜、藍莓、覆盆莓、巧克力等，主打生乳含量達54%。吃蛋糕也要有變化！全家推出動物紋蛋糕棒，以動物花紋的蛋糕，有「焦糖乳牛蛋糕棒」搭配黑騎士可可風味乳牛花紋，內餡是濃郁焦糖醬；「草莓長頸鹿蛋糕棒」，內餡是草莓蒟蒻醬，吃起來香甜鬆軟。

萊爾富端出這顆鳳梨可大有來頭！預購商品「鳳梨水果起司蛋糕」，真的是鳳梨！一打開就散發出濃濃果香，剖開竟然是結合多種當季水果的起司蛋糕，這道甜點更曾獲網路新品蛋糕評比的冠軍，帶去野餐超威！日前超紅的「 獨享 - 愛戀奶茶 」則換上新包裝，可以寫下留言給對方，粉藍、粉紅的包裝，超少女。另外，還有話題商品，不只是藍色瓶裝，連可樂也是藍色的「藍色百事可樂」以及包裝卡哇伊的「Haitai天使兔兔牛奶巧克力」。

OK超商獨家推出的預購商品「法布甜野餐提籃蛋糕組」，實在太適合帶出門了！小巧可愛的提籃內有著法式鳳梨酥、橘子蛋糕和養生豆塔，一個個分袋包裝，適合分享。哈燒熱點「黑糖麻糬蛋塔」雖然外型看起來中規中矩，但味道可不賴，外酥內軟，又帶點Q度，就算冷掉一樣好吃！

全家推出動物紋蛋糕棒。記者王韶憶／攝影 分享 facebook

OK超商獨家推出法布甜野餐提籃蛋糕組。記者王韶憶／攝影 分享 facebook

全家推出韓國夯貨彩虹水果起司磚。記者王韶憶／攝影 分享 facebook

萊爾富預購商品啃食物鳳梨水果起司蛋糕。圖／萊爾富提供 分享 facebook

萊爾富推出獨享 - 愛戀奶茶新包裝。記者王韶憶／攝影 分享 facebook