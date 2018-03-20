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逾50家自助餐推食尚Buffet月 網路訂55折起

2018-03-20 17:28聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

寒舍艾美酒店則是推出雙人下午茶1,200元起，相當於55折優惠。圖／EZTABL...
寒舍艾美酒店則是推出雙人下午茶1,200元起，相當於55折優惠。圖／EZTABLE提供
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台灣人最愛吃Buffet，看準消費趨勢，餐廳訂位平台業者推出「食尚Buffet月」，以Buffet餐廳為主軸，集結君悅、台北文華東方、寒舍艾美酒店等，全台超過50家業者，並祭出最低55折起的優惠，若持指定信用卡線上訂位刷卡，最高還可享有10%現折優惠。

根據餐廳訂位平台EZTABLE簡單桌統計，去年使用網路訂位餐廳選擇中，Buffet餐廳占近4成，也可見多元料理風格，提供民眾任意夾取料理，一次滿足不同人的Buffet用餐方式，最受台灣人喜愛。

看準商機的EZTABLE今年特別推出食尚Buffet月活動，3月26日到4月15日間展開，並於3月22日起開放預訂。此次活動集結各大知名酒店、飯店Buffet餐廳，包含台北君悅酒店、台北文華東方酒店、台北寒舍艾美酒店、欣葉日本料理、漢來海港自助餐廳等超過50家以上餐廳，同時依據餐廳特色分為專屬位上餐點、人氣指標餐廳、CP值大爆表、史上最殺價等4大主題，提供消費者選擇。

其中，專屬位上餐點為EZTABLE於食尚Buffet月與飯店餐廳合作推出會員預訂活動，只要預訂指定飯店，就可享有專屬料理，像是寒舍艾美酒店探索廚房可享有莓果荔香舒芙蕾、欣葉日本料理提供軟殼蟹春櫻揚佐大葉沙拉等。另人氣指標餐廳如漢來海港餐廳、台北美福大飯店彩匯自助餐、台北文華東方酒店文華Cafe等，祭出76折到91折不等折扣。

最受民眾矚目的應為CP值爆表餐廳，有多家高品質飯店，包含西華飯店、台北六福萬怡酒店、泰市場、台北花園酒店等，活動期間推出63折到74折不等優惠。此外還有史上最殺價吃到飽餐廳，像是寒舍艾美酒店探索廚房平日下午茶雙人1,200元起，將近半價55折，而且在4月4日到8日連假期間，推出雙人下午茶62折，成為此次活動中最殺價格。另欣葉日本料理也祭出從未有過的最低優惠92折。

除了訂位優惠外，凡刷國泰世華信用卡、花旗信用卡預訂「食尚Buffet月」，最高可享有10%現折，筆筆再送100元優惠代碼。另指定餐廳預訂，即可免費享夏日蜜蘋果酒或可倫堡1664白啤酒選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

欣葉日本料理在此次活動祭出有史以來的最高優惠。圖／EZTABLE提供
欣葉日本料理在此次活動祭出有史以來的最高優惠。圖／EZTABLE提供
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寒舍日本料理下午茶

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