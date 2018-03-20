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網購線上春電展提前開跑　首波家電特惠下殺5折起

2018-03-20 17:03聯合報 記者陳立儀╱即時報導

2018春季電腦展4月底才登場，網購業者已提前暖身，搶先祭出家電折扣下殺，搶攻換季家電商機。momo購物網線上春電展即日起開跑，首波家電全館包含消費電子、生活家電、電玩遊戲等全面5折起，並針對換季需求更推出眾多獨家組合、超值1＋1組合、買就送等優惠方案，消費滿萬元還可登記抽Panasonic 4K聯網電視及視訊盒等；momo摩天商城即日起則推出家電大賞活動。

momo購物網表示，今年線上春電展網羅數十萬種3C家電商品參展，品項數較去年增加約2～3成，堪稱歷年規模最大，首波以季節性家電為主軸，包括清淨除濕、烘焙廚電、掃除清潔、美容家電等皆推出季末出清，還有節能家電、冷氣空調迎夏早鳥優惠；除了家電館全面5折起之外，dyson、伊萊克斯、Nespresso、BenQ等也推出限時特賣、獨家價及獨家配件組合等，Panasonic、禾聯、日立、東元等則加碼推出購買指定商品好禮多選一，更有眾多momo獨家買大家電送小家電的1＋1組合。

3月31日前momo購物網家電館消費滿10,000元可登記抽富及第變頻洗衣機、國際牌4K液晶電視等大獎，滿20,000元登記送勳風按摩靠枕或生成水機，滿30,000元登記再送iGloba掃地機器人，預估可帶動買氣較去年同期成長約4成； 4月起第二波3C商品也將盛大登場。

momo摩天商城近期除濕機、空氣清淨機銷量明顯成長約2～3成，捕蚊燈等夏季家電買氣也增溫，即日起舉辦家電大賞，包括抗敏清淨機、除濕機、料理電器、美容家電等都推出破盤價，更有抵用金免費領、摩天點數20倍送等多重優惠。

momo購物網線上春電展即日起搶先開跑。圖／momo購物網提供
momo購物網線上春電展即日起搶先開跑。圖／momo購物網提供
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momo購物網3月31日前家電館消費滿10,000元可登記抽富及第變頻洗衣機。圖...
momo購物網3月31日前家電館消費滿10,000元可登記抽富及第變頻洗衣機。圖／momo購物網提供
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