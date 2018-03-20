Angelababy巴黎女孩穿搭 和克羅伊摩蕾茲隔空撞包

2018-03-20 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



Angelababy楊穎向來是以柔美的仙氣見長，這回難得戴上俏皮的報童帽，穿出一身帥氣瀟灑，她背著Mademoiselle Longchamp包，展現了法國女孩般的俏麗自信；而克蘿伊摩蕾茲（Chloe Moretz）同屬甜美系女孩，和Angelababy來場東西名人撞包，同樣成為Mademoiselle Longchamp包款的新粉。 Mademoiselle Longchamp是巴黎女孩很有個性的表現。圖／LONGCHAMP提供 分享 facebook

克蘿伊摩蕾茲日前出席美國的日舞影展，並宣傳新片「卡麥蓉的錯誤教育（The Miseducation Of Cameron Post，暫譯）」，她身穿黑色大衣、肩背Mademoiselle Longchamp黑色迷你包款，氣色好極了，是氛圍相當乾淨清爽的造型；Angelababy 則是身穿飛行夾克、幾何剪裁短裙，搭配Mademoiselle Longchamp白蘭地酒色包款，像是少女雜誌的穿搭範本，有著學生妹的甜美清新。