Angelababy巴黎女孩穿搭 和克羅伊摩蕾茲隔空撞包
Angelababy楊穎向來是以柔美的仙氣見長，這回難得戴上俏皮的報童帽，穿出一身帥氣瀟灑，她背著Mademoiselle Longchamp包，展現了法國女孩般的俏麗自信；而克蘿伊摩蕾茲（Chloe Moretz）同屬甜美系女孩，和Angelababy來場東西名人撞包，同樣成為Mademoiselle Longchamp包款的新粉。
克蘿伊摩蕾茲日前出席美國的日舞影展，並宣傳新片「卡麥蓉的錯誤教育（The Miseducation Of Cameron Post，暫譯）」，她身穿黑色大衣、肩背Mademoiselle Longchamp黑色迷你包款，氣色好極了，是氛圍相當乾淨清爽的造型；Angelababy 則是身穿飛行夾克、幾何剪裁短裙，搭配Mademoiselle Longchamp白蘭地酒色包款，像是少女雜誌的穿搭範本，有著學生妹的甜美清新。
Mademoiselle Longchamp包款是LONGCHAMP在2017年推出，特色在於小牛皮包款上的穿孔設計，帶來包款的高辨識度，包括歐陽娜娜、周冬雨和韓星劉仁娜都曾選背此包款；2018年夏季，除了經典黑色和白蘭地酒色外，Mademoiselle Longchamp包款推出新的亮橙、卡其與黃褐色包款，並且新增受歡迎的迷你包型尺寸，為夏日帶來活潑的穿搭選項。
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