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Angelababy巴黎女孩穿搭 和克羅伊摩蕾茲隔空撞包

2018-03-20 13:26聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

Angelababy楊穎向來是以柔美的仙氣見長，這回難得戴上俏皮的報童帽，穿出一身帥氣瀟灑，她背著Mademoiselle Longchamp包，展現了法國女孩般的俏麗自信；而克蘿伊摩蕾茲（Chloe Moretz）同屬甜美系女孩，和Angelababy來場東西名人撞包，同樣成為Mademoiselle Longchamp包款的新粉。

Mademoiselle Longchamp是巴黎女孩很有個性的表現。圖／LON...
Mademoiselle Longchamp是巴黎女孩很有個性的表現。圖／LONGCHAMP提供
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克蘿伊摩蕾茲日前出席美國的日舞影展，並宣傳新片「卡麥蓉的錯誤教育（The Miseducation Of Cameron Post，暫譯）」，她身穿黑色大衣、肩背Mademoiselle Longchamp黑色迷你包款，氣色好極了，是氛圍相當乾淨清爽的造型；Angelababy 則是身穿飛行夾克、幾何剪裁短裙，搭配Mademoiselle Longchamp白蘭地酒色包款，像是少女雜誌的穿搭範本，有著學生妹的甜美清新。

Mademoiselle Longchamp包款是LONGCHAMP在2017年推出，特色在於小牛皮包款上的穿孔設計，帶來包款的高辨識度，包括歐陽娜娜、周冬雨和韓星劉仁娜都曾選背此包款；2018年夏季，除了經典黑色和白蘭地酒色外，Mademoiselle Longchamp包款推出新的亮橙、卡其與黃褐色包款，並且新增受歡迎的迷你包型尺寸，為夏日帶來活潑的穿搭選項。

Mademoiselle Longchamp亮橙色迷你款，售價34,600元。圖...
Mademoiselle Longchamp亮橙色迷你款，售價34,600元。圖／LONGCHAMP提供
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Mademoiselle Longchamp卡其色迷你款，售價34,600元。圖...
Mademoiselle Longchamp卡其色迷你款，售價34,600元。圖／LONGCHAMP提供
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Mademoiselle Longchamp夏季推出多種顏色及迷你包款。圖／LO...
Mademoiselle Longchamp夏季推出多種顏色及迷你包款。圖／LONGCHAMP提供
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Angelababy以白蘭地酒色Mademoiselle Longchamp迷你...
Angelababy以白蘭地酒色Mademoiselle Longchamp迷你包款穿出俏麗風格。圖／LONGCHAMP提供
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克蘿伊摩蕾茲演繹黑色Mademoiselle Longchamp迷你包款。圖／L...
克蘿伊摩蕾茲演繹黑色Mademoiselle Longchamp迷你包款。圖／LONGCHAMP提供
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Mademoiselle Longchamp黃褐色迷你款，售價34,600元。圖...
Mademoiselle Longchamp黃褐色迷你款，售價34,600元。圖／LONGCHAMP提供
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法國Angelababy

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