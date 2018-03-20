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棄皮草、環保材質 時尚品牌愛惜大自然

2018-03-20 13:11聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

在環保意識高漲的今日，許多時尚品牌不斷透過改變設計材質來展現對大自然的關懷之情。VERSACE、Furla近日都宣布不再使用皮草創作，而Lulu Guinness也在新系列中推廣植物性的環保材質「麥稈」，並結合女性力量抬頭的熱潮，呼應兩大全球熱門議題。

VERSACE創意總監Dontella Versace日前接受訪問時透露今後將不...
VERSACE創意總監Dontella Versace日前接受訪問時透露今後將不再使用皮草做為設計材料。圖／VERSACE提供
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VERSACE創意總監Dontella Versace日前接受訪問時談到皮草議題是這樣說的：「皮草？我不再用了。我不想傷害動物來引領時尚，這樣做不對。」雖然目前品牌並沒有確切的停用皮草時程表，但此宣言已經讓國際人道協會及廣大的網友表示讚賞與支持。而輕奢品牌Furla也透露自2019年早春開始，旗下所有產品如有需求都將採用環保皮草，Furla集團全球CEO Alberto Camerlengo表示此舉將能順應消費者們越來越強烈的環保意識。

英國品牌Lulu Guinness今年用設計支持女權及環保議題，利用植物性、可分解的材料的環保材質「麥稈」用於包款的製作上。品牌年度重點「女伶系列」靈感來自二○年代耳上插著鮮花跳舞的女伶，以麥稈編織而成的包包搭配圓形黑白輪廓相間設計，復古搶眼。此外，女性主義畫家Frida Kahlo也成為Lulu Guinness的創作謬思，同樣使用麥稈材質呈現Frida指標性的獨特眉型輪廓與鬍鬚，搭配金屬扣環及花朵，活靈活現地把這位傳奇女性形象幻化為俏皮逗趣的配件主題。

Frida系列花籃手腕包，13,800元。圖／Lulu Guinness提供
Frida系列花籃手腕包，13,800元。圖／Lulu Guinness提供
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飛吻女伶系列手提圓包，9,280元。圖／Lulu Guinness提供
飛吻女伶系列手提圓包，9,280元。圖／Lulu Guinness提供
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Furla也加入進用真皮草的行列。圖／Furla提供
Furla也加入進用真皮草的行列。圖／Furla提供
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