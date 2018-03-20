棄皮草、環保材質 時尚品牌愛惜大自然

2018-03-20 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



在環保意識高漲的今日，許多時尚品牌不斷透過改變設計材質來展現對大自然的關懷之情。VERSACE、Furla近日都宣布不再使用皮草創作，而Lulu Guinness也在新系列中推廣植物性的環保材質「麥稈」，並結合女性力量抬頭的熱潮，呼應兩大全球熱門議題。 VERSACE創意總監Dontella Versace日前接受訪問時透露今後將不再使用皮草做為設計材料。圖／VERSACE提供 分享 facebook

VERSACE創意總監Dontella Versace日前接受訪問時談到皮草議題是這樣說的：「皮草？我不再用了。我不想傷害動物來引領時尚，這樣做不對。」雖然目前品牌並沒有確切的停用皮草時程表，但此宣言已經讓國際人道協會及廣大的網友表示讚賞與支持。而輕奢品牌Furla也透露自2019年早春開始，旗下所有產品如有需求都將採用環保皮草，Furla集團全球CEO Alberto Camerlengo表示此舉將能順應消費者們越來越強烈的環保意識。