愛美族 愛不釋手小家電

2018-03-20 14:06 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林潔玲 ╱台北報導



根據電商平台統計，近一個月整體美容家電的銷售概況，熱銷品類前五名分別為「美髮造型器」、「電鬍刀」、「吹風機」、「美容/顏儀器」及「美腿/按摩家電」。

PChome24h購物指出，觀察美髮造型器中，是以直髮、捲髮兩用的電捲棒最受消費者歡迎，無論是想要知性直髮、還是浪漫大捲，都能隨心所欲一機搞定。吹風機部分，則以PHILIPS、TESCOM、歌林、SAMPO等品牌最受青睞。

飛利浦恆溫護髮負離子吹風機。 愛買線上購物／提供 分享 facebook

親民款的吹風機熱銷價格帶落在590元~990元，而主打負離子科技、增添美髮膠原蛋白等較進階的機款則落在1,490元~3,990元。近兩年知名家電品牌陸續推出高規格、主打輕鬆吹出柔順秀髮的高級吹風機搶攻高端市場，售價5,000元以上的機款銷量已占到整體五成，現代女性對這類輕奢型美容家電的消費力不容小覷。

熱銷第4名為美容、顏儀器，像是訴求深層清潔的粉刺機、洗臉機都受到不少女性消費者青睞，加強臉部的清潔，讓保養更有效。

JHT機能美腿機。 PChome24h購物／提供 分享 facebook

此外，近年來許多業者針對腿部按摩，紛紛推出針對患有靜脈屈張、長時間久站的女性設計的美腿機種，主打雕塑效果、緩解水腫帶來的不適，按摩範圍甚至擴大到大腿及膝蓋，熱銷價格帶為7,000元~19,800元，幫助女性們解放高跟鞋的束縛，能更輕盈、更有自信地走出女神氣勢，順勢闖入熱銷排行榜TOP 5。

國際牌Panasonic輕巧捲髮造型梳。 udn買東西／提供 分享 facebook

在美髮造型器部分，udn買東西也推薦「國際牌Panasonic輕巧捲髮造型梳 EH-HT45」，直捲造型兩用燙髮夾、髮梳設計可輕鬆上手，也可用來捲瀏海、內彎或者做出波紋明顯的捲度，用來梳順、拉直頭髮。該款機身僅23cm，外出輕鬆攜帶，國際電壓100~240V都適用，其站上銷售價格為1490元。

在吹風機部分，PChome24h購物則推薦熱銷第一名的「國際牌Panasonic奈米水離子吹風機 EH-NA45」，其擁有最新白金負離子抗UV防曬科技、奈米水離子潤澤滲透護髮科技、增加頭髮的保濕度，站上銷售價格為3,990元。

國際牌Panasonic奈米水離子吹風機。 PChome24h購物／提供 分享 facebook

愛買線上購物觀察，網購美容電器的消費者以租屋族、學生為主，消費取向是輕便攜帶、每日可使用的商品，2018年更跳脫少女粉色框架，以黑色系商品為新的熱銷趨勢。因此愛買推薦「飛利浦恆溫護髮負離子吹風機BHD029/01」，穩定吹出最適風溫57℃，防止頭髮過熱乾燥，同時Ionic care負離子修護毛鱗片，可讓秀髮滑順、不毛躁，上市首月創下破百銷量，其市價為990、站上特價為866元。

美容儀器方面，udn買東西推薦「clarisonic科萊麗音波淨膚儀MIA2洗臉機」，旅行健身皆可隨身攜帶，原價為6,300元、特價為4,650元。PChome24h購物推薦「紅藍光科技吸黑頭粉刺機P2Y」，原價1,990元、特價499元。

紅藍光科技吸黑頭粉刺機。 PChome24h購物／提供 分享 facebook

美腿按摩家電部分，PChome24h購物推薦「JHT機能美腿機HY-19951D」，模擬專業按摩師父，按摩雙槽腿部及腳底、可揉壓+滾輪，腳底、小腿、甚至手臂按摩新體驗，好比溫灸師、SPA師、按摩師等三師同時做按摩、更有七種全自動保健模式，自動定時功能、三種速度調節，原價3,980元、特價1,780元。

udn買東西則推薦「OSIM uJolly背樂樂按摩墊OS-260」，特製按摩程序，可有個人化按摩體驗等，價格為1萬800元。