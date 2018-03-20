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LV前男裝藝術總監 轉戰Dior Homme

2018-03-20 11:44聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

Christian Dior Couture官方消息發布，Dior Homme設計師Kris Van Assche即日起卸任，由之前離開路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Kim Jones接手Dior Homme的時裝與配件創意總監，細數Kim Jones的精湛設計生涯，對Dior Homme來說宛如幸運之星降臨。

Dior主席暨執行長Pietro Beccari表示，Kris Van Accche在Dior Homme的11年任內期間，創造了當代優雅紳士線條輪廓，於男裝史上扮演舉足輕重的角色；Kris Van Assche也在IG感謝這段經歷豐沛了他的閱歷。未來他將繼續留在LVMH集團內，集團將擇日公布其去向。而Kim Jones則是為即將展開的新扉頁感謝Dior主席暨執行長Pietro Beccari以及LVMH集團主席暨首席執行官Bernard Arnault。

Kim Jones畢業於倫敦中央聖馬丁學院，他曾自創品牌，亦曾任職於Alexander McQueen、Mulberry等品牌，自2011年入主路易威登以來，多次帶來亮眼話題並創造銷售佳績，他在路易威登擔任男裝藝術總監7年，去年和Supreme推出聯名款即是轟動的時尚盛事，自1月離開路易威登之後也和GU推出話題十足的聯名款，如今大勢底定入主Dior Homme，首部作品將是6月的巴黎男裝周期間，發表他加入Dior Homme之後的第一個時裝系列。

Kris Van Accche自Dior Homme卸任。圖／取自IG
Kris Van Accche自Dior Homme卸任。圖／取自IG
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Kim Jones與GU合作系列的女裝針織衫。圖／GU提供
Kim Jones與GU合作系列的女裝針織衫。圖／GU提供
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Kim Jones與GU合作系列的男裝合身窄管褲。圖／GU提供
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Dior Homme時裝與配件創意總監將由Kim Jones接手。圖／取自IG
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DiorLV

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