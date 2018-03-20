LV前男裝藝術總監 轉戰Dior Homme

2018-03-20 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



Christian Dior Couture官方消息發布，Dior Homme設計師Kris Van Assche即日起卸任，由之前離開路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Kim Jones接手Dior Homme的時裝與配件創意總監，細數Kim Jones的精湛設計生涯，對Dior Homme來說宛如幸運之星降臨。

Dior主席暨執行長Pietro Beccari表示，Kris Van Accche在Dior Homme的11年任內期間，創造了當代優雅紳士線條輪廓，於男裝史上扮演舉足輕重的角色；Kris Van Assche也在IG感謝這段經歷豐沛了他的閱歷。未來他將繼續留在LVMH集團內，集團將擇日公布其去向。而Kim Jones則是為即將展開的新扉頁感謝Dior主席暨執行長Pietro Beccari以及LVMH集團主席暨首席執行官Bernard Arnault。