過去10年混合性肌膚不斷增加 特別是在氣溫較高地區

2018-03-20 10:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



質感文青系保養品牌Aesop今年春天推出了全新的護膚系列-「二重奏」，以混合性肌膚需求開發，訴求使肌膚恢復鎮靜、平衡和舒緩狀態。系列產品包括：潔面露、調理液和保濕精華乳。 質感文青系保養品牌Aesop今年春天推出全新護膚系列-「二重奏」，以混合性肌膚需求開發，系列產品包括：潔面露、調理液和保濕精華乳。 圖／ Aesop提供 分享 facebook

Aesop創新及研究經理麗貝卡‧沃特金森（Rebecca Watkinson）博士指出，過去10年，混合性肌膚的消費者不斷增加，特別是在氣溫較高的地區，而混合性膚質不僅難以管理，而且往往反應性較強，肌膚保養的挑戰也愈來愈大。

麗貝卡‧沃特金森（Rebecca Watkinson）進一步指出，混合性肌膚的主要表現是在T字區域或額頭較油，而面頰肌膚乾燥或極為乾燥。

麗貝卡‧沃特金森說，潔膚是護理混合性肌膚重要的第一步，且混合性肌膚者必須使用溫和的潔膚產品，以避免造成肌膚乾燥或刺激肌膚，以二重奏潔面露來說，它是一款含有水楊酸的潔膚凝膠，可去除多餘皮脂，但不會刺激肌膚。

二重奏調理液則含有煙酰胺和泛醇，有助於肌膚的舒緩和平衡，二重奏保濕精華乳則含有多種有效植物成份，其中的圭亞那苦油楝油、苦配巴油和巴西莓油可為混合性肌膚提供滋養和保濕，為肌膚補充水分，但不會造成過重負擔。