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廉航樂桃2020年併香草？ANA否認：仍在討論中

2018-03-20 09:18聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本廉航(LCC)系統可能出現大洗牌。日本媒體報導，第二大品牌樂桃航空與第三大的香草航空計畫在2020年前完成整併，屆時將超越捷星航空，成為日本LCC領導品牌。整併後將以樂桃為品牌，全力進攻亞洲市場，和其他國家起步較早的廉航競爭。

香草航空傳將在2020前併入樂桃航空（圖）。圖／翻攝自樂桃航空粉絲團
香草航空傳將在2020前併入樂桃航空（圖）。圖／翻攝自樂桃航空粉絲團
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樂桃航空所屬的母公司、全日空控股對此一消息態度低調，表示這並非該公司所發出的消息。全日空控股表示，尚未做出最終決定，「目前有各式各樣的方案在討論中」。

讀賣新聞等媒體報導，樂桃以關西機場為據點、香草航空則是以成田機場為據點，雙方不論海內外的路線網都少有重疊，合併後將有更大的加乘效果；加上兩公司使用相同的機型，也有利人員與器材的整合。

日本經濟新聞指出，亞洲航空運輸量推估在未來的20年每年將成長逾5%，成為兵家必爭之地。目前，日本LCC國際主要航線包括台灣、南韓及一部分的東南亞國家，全日空控股有意開拓單程7至9小時的中距離航線，印度等國可能成為主要開發目標。

全日空今年二月發表的中期經營計畫明確將LCC事業列為核心事業一環，將是未來積極發展重點之一，全日空並提出營業額5年翻倍計畫，力拚2022年營業額要比2017年成長一倍。

但相較於亞洲最大廉航亞洲航空每年的營業額約在2000至3000億日圓規模，樂桃與香草航空2017年營業額合計僅約760億日圓規模，兩社長期都持續出現赤字，如何提升競爭力、降低成本，成為兩航空公司的難題。人手不足也成為雙方擴展事業的一大隱憂。

香草航空（圖）傳將在2020前併入樂桃航空。圖／翻攝自香草航空粉絲團
香草航空（圖）傳將在2020前併入樂桃航空。圖／翻攝自香草航空粉絲團
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廉航香草航空樂桃航空

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