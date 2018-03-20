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「因為風的緣故」 詩魔洛夫寫給妻子的第一首情詩

2018-03-20 04:04聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

「趕快從箱子裏找出我那件薄衫子／趕快對鏡梳你那又黑又柔的嫵媚／然後以整生的愛／點燃一盞燈／我是火／隨時可能熄滅／因為風的緣故」

昨天辭世的「詩魔」洛夫，詩風奇詭冷肅。但詩魔也有柔情，寫出不少膾炙人口的情詩，「因為風的緣故」便是其中代表。而這首詩，可是洛夫寫給妻子的第一首詩。

洛夫性格嚴肅。他的婚禮挑在十月十日國慶日。問他為什麼要挑這麼嚴肅的日子？答案是「容易記住」。沒想到洛夫還是忘記了，婚禮開始前十分鐘，他還悠哉悠哉地擠在台北中華路的人群中看國慶遊行。當伴郎滿頭大汗把他抓回禮堂時，司儀剛好喊出：「新郎就位！」

結婚多年，洛夫還沒寫過詩給妻子。莫太太(洛夫本名莫洛夫)有天火了，覺得洛夫曾寫詩贈給張默、瘂弦(三人共創「創世紀」)，卻沒寫詩送給她這位「義工」，主動要求洛夫寫詩給她。

洛夫為妻子寫詩的那一晚，家裡剛好停電，她點起蠟燭、打開窗戶，風一吹來把蠟燭吹熄了，洛夫說「喔，因為風的緣故」，一個晚上就完成這首情詩。

洛夫兒子莫凡是音樂人，和袁惟仁共組「凡人二重唱」出道。十多年前，莫凡將「因為風的緣故」譜成歌曲。洛夫為妻子寫的第一首詩，成為兒子為他譜的第一首歌曲。「因為風的緣故」除了浪漫的愛情，又多了溫暖的親情。

「祇偶然昂首向鄰居的甬道，我便怔住/在清晨，那人以裸體去背叛死/任一條黑色支流咆哮橫過他的脈管/我便怔住，我以目光掃過那座石壁/上面即鑿成兩道血槽.....」

相較於「因為風的緣故」的浪漫易懂，洛夫代表作「石室之死亡」奇詭晦澀。洛夫受訪時透露，「石室之死亡」誕生於金門的地下隧道。八二三砲戰時他在地下室辦公，一個砲彈落下來，「對面的軍官嚇得躲到桌底，我在桌上繼續寫詩。」

他形容寫詩像攬鏡自照，「看到的不是現代人的影像，而是現代人的殘酷命運，寫詩就是對這殘酷命運的報復。」

作家陳芳明坦承，年輕時看不懂洛夫，四十歲再讀，「讀第一段便懂了。」 他認為，「沒有流浪過、痛苦過」，無法理解洛夫。

洛夫詩風奇詭冷肅，但也寫出不少膾炙人口的情詩。記者陳宛茜/攝影
洛夫詩風奇詭冷肅，但也寫出不少膾炙人口的情詩。記者陳宛茜/攝影
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