獨／電競類科衝太快 學者憂恐出現「蛋塔效應」

2018-03-20 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



近年來校園課程興起電競熱潮，搭起人才與產業鏈結；不過有學者認為，台灣學界成立電競類科，短時間內膨脹太快，不少學校看準這塊大餅，急忙掛牌招生，有的成立之後還沒找到師資，甚至連設備都還沒有，對學生來說，宛如進入迷茫之地，擔憂引發「蛋塔效應」，讓其他認真辦學的學校如骨牌一面倒。

城市科大電通系系主任詹勳鴻表示，他身為電競協會理事，常到他校提供指導，近年不斷發現有學校一時興起想成立相關科系，但卻沒有實質內涵。他認為，學校培養電競人才應「種質不重量」，否則大家共同建立的招牌，恐怕會在一夕之間崩垮，對整體產業界來說都並非好事。

此外，他也指出，近年電競教練人才頻被對岸挖角，損失慘重。例如去年贏得世界冠軍的電競團隊閃電狼，指導教練最近就被以約10倍薪資挖角到大陸，另也有一名他認識的知名電競直播主，以年薪1000萬元待遇被挖角到國外。

他認為，台灣電競產業正要蓬勃發展，各校也都在積極培養人才，但目前仍看不到政府有多大作為，呼籲政府應積極扶植產業，否則未來指導這些校系的業師恐怕一個個離開台灣，台灣要打下世界電競江山，恐成為泡沫幻影。

教育部技職司長楊玉惠表示，目前部內在電竟人才培育這塊給予相當大的支持，不過仍會嚴加控管，強調學校在申請成立科系或課程時，務必師資及軟硬體設備都要到位，才會核准。她強調，學校若要「打假球」，就算順利開成班也不會給招生名額，不容許有學校「虛立」科系。