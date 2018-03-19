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島嶼沙灘 這一夏男孩冒險去

2018-03-19 23:43聯合報 記者曾智緯╱專題報導

設計師Thom Browne替Moncler Gamme Bleu高級成衣男裝系...
設計師Thom Browne替Moncler Gamme Bleu高級成衣男裝系列，打造出前所未有的沙灘派對。 圖／Moncler提供
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夏天正是出遊的最佳季節，到訪不知名的島嶼冒險、前往海岸度假聖地奢華享樂，或是舉辦另類的沙灘派對，這些都成為時尚設計師靈感，擘劃出今年春夏男裝的形象輪廓。

旅行攜帶方便且實用的布料，為本季男裝帶來新鮮感。 圖／Louis Vuitton...
旅行攜帶方便且實用的布料，為本季男裝帶來新鮮感。 圖／Louis Vuitton提供
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Louis Vuitton

絲綢、羊皮、泡泡紗… 男孩更man了

路易威登（Louis Vuitton）前男裝藝術總監Kim Jones表示，有人送給他《島嶼圖集：五十個你從未去過也永遠不會去的島嶼》一書，發現書上提到的地點他幾乎都曾造訪過，尤其是夏威夷等令他印象深刻，感受各島嶼的特質和旅行的啟發，並緊扣品牌的精神，就將這一季定調為「島嶼風情」。

配件以經典Monogram帆布搭配不同色調從中分隔，形成鮮明衝突。 圖／Loui...
配件以經典Monogram帆布搭配不同色調從中分隔，形成鮮明衝突。 圖／Louis Vuitton提供
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於是經典的夏威夷花襯衫、異國情調的拼花針織成為圖樣靈感，加上源自衝浪、攀岩等互外活動服飾的剪裁結合運動服飾、西裝穿搭，呈現兩種截然不同的男性風格。具現代感且流暢的輕盈面料，也是這一季的話題，如科技絲綢、泡泡紗、輕薄如紙張的羊皮與氯丁橡膠黏合，滿足現代島嶼旅人講求功能性的需求。本季亮點還包括流線型的潛水和衝浪服裝，混搭寬鬆剪裁的襯衫，在鬆放與緊繃、慵懶與都會的對立節奏之間，形成強烈對比。

柔軟的毛圈織物、燈芯絨與絲絨材質的百慕達短褲，質感奢華。 圖／Ferragamo...
柔軟的毛圈織物、燈芯絨與絲絨材質的百慕達短褲，質感奢華。 圖／Ferragamo提供
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Ferragamo 2018春夏男裝系列將海濱的步道帶到伸展台上。 圖／Ferr...
Ferragamo 2018春夏男裝系列將海濱的步道帶到伸展台上。 圖／Ferragamo提供
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Ferragamo

珊瑚、海馬、朦朧藍… 男孩更溫柔了

設計師Guillaume Meilland則以借用瀟灑男星Alain Delon與Marcello Mastroianni的形象，想像他們置身在義大利度假聖地Riviera的悠閒自在魅力，替Ferragamo打造出2018年春夏男裝系列。設計師以海邊的生活為靈感起源，透過柔軟的毛圈織物、燈芯絨材質與絲絨材質訴說著溫柔與奢華，搭配珊瑚花環或海馬圖案為代表的海洋主題紋樣裝飾，裁剪成為百慕短褲、外套和夾克。另外，以珍貴海島棉所製成的輕盈Polo衫及拉鍊開襟衫和英倫格紋與傳統硬挺的男裝慣用材質裁剪出流線型的極簡夾克、短褲與套裝，形成獨特的對比。顏色呈現了象牙白、淺粉色與淡藍色，或一縷朦朧藍與深紅木色點綴其間，重新定義了品牌核心價值。

紅、白、藍組合海灘褲造型，為Moncler Gamme Bleu畫下句點。 圖／...
紅、白、藍組合海灘褲造型，為Moncler Gamme Bleu畫下句點。 圖／Moncler提供
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Moncler Gamme Bleu

涼鞋、背囊、開襟衫… 男孩更搶眼了

大概只有鬼才設計師Thom Browne才能把雪地靴、涼鞋、水手背囊以及鋪棉羽絨沙灘毛巾等，看似衝突的元素共冶一爐而不突兀，這就是Moncler Gamme Bleu高級成衣男裝系列的日常。低調沉靜的灰白色系、經典紅白藍組合，以及正裝禮服部分組成了這一季的主要視覺，並囊括了眾多Thom Browne經典剪裁的運動外套、雙排扣呢絨大衣、風衣、針織開襟衫、Polo衫和褲裝。以喀什米爾羊絨、安哥拉山羊毛、棉質府綢，Mackintosh防水質料及網紗，搭配高科技材質製成。令人過目難忘，刺繡、皮草嵌花、防水塗飾或車縫格紋等均是這一季的亮點，加上極具層次的設計造型，聚焦季節變換。

畫家James Jean和藝術家Ollie Schrauwen創作的漫畫元素，成...
畫家James Jean和藝術家Ollie Schrauwen創作的漫畫元素，成為了PRADA男裝本季重點。 圖／PRADA提供
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PRADADior Homme

時尚，走進男孩花心裡…

今年春夏男裝重點趨勢中，不僅有度假氛圍，文藝風格也是品牌設計師的最愛表現手法。PRADA本季就融入熱血漫畫元素，創造出別開生面的時尚大秀，而Dior Homme則從藝術家作品取材，打造青春爛漫的氣息。

這一季設計師Miuccia Prada請來了畫家James Jean和藝術家Ollie Schrauwen，創作了一個科幻感十足的漫畫，讓春夏男裝系列，走進頑皮趣味的大男孩世界。以50年代工作服系列為主軸發想，透過大翻領層次感豐富的穿搭，高腰束口的九分褲，各種不同面料的材質運用在工作服、飛行服中，創造出新意穿法。運用各式的漫畫印花，複印在針織衫、配件中以及尼龍大衣外套，並別上名牌魔鬼氈標籤符號，為此次伸展台上的強烈視覺亮點。

青春爛漫氣息散落整個Dior Homme 2018春夏男裝系列，運動感與正裝的融...
青春爛漫氣息散落整個Dior Homme 2018春夏男裝系列，運動感與正裝的融合傳遞屬於盛夏的時髦感。 圖／Dior提供
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執掌Dior Homme 11年的Kris Van Assche從畫家Francois Bard作品中取材的圖案以印花和刺繡的方式妝點在夾克、襯衫和包款上。連帽運動衫的意象、跳色的對比都和Dior的年輕氣息互相輝映，其中的白蘭花靜物，便是他向愛花的Dior先生致敬之意。此外，他還把訂製工坊中「Christian Dior atelier」字樣的緞帶，裝飾在衣身及袖子上，或是放大這個概念，成為如圍巾般的單品。西裝也煥然一新經過加長設計，變成夏季大衣，或把下襬與襯衫縫製在一起，形成特異效果的剪裁。

Dior珊瑚PRADA沙灘夏威夷

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