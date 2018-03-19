女子愛吃／辻利茶舖質感改裝 台灣獨賣「抹茶貝果」

2018-03-19 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



你是抹茶控嗎？抹茶從傳統茶道、嚴謹茶事，到現在已化為再日常不過的熱門滋味，如果你愛抹茶，一定知道日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舖」。登台數年，「辻利茶舖」陸續進駐百貨，在抹茶尚不普遍的時候，最初以抹茶拿鐵、百匯、霜淇淋等主打商品引起話題，近年更在台推出限定商品，如「辻利聖誕樹」在台推出後，紅回日本販售，以及與超商、湯圓、泡芙等跨界異業合作，在抹茶當紅時，朝「茶」的生活化前進。

位於SOGO百貨台北忠孝館B1美食街的「辻利茶舖」，3月18日起換上質感新裝，以簡約的消光霧面黑作為櫃位主色，直條紋TSUJIRI於下方隱約浮現。150年前創辦人辻利右衛門研發調節溫度、濕度的木質「茶櫃」，帶領宇治茶流通到各地，辻利忠孝SOGO店將「茶櫃」元素融入新裝一環，安置於櫃位左手邊，大大「茶」字讓傳統文化與現代風無縫融合。其他門市也將陸續換上新風格。

與改裝同步推出的還有台灣獨家輕食——辻利貝果。辻利茶舖說，這顆抹茶貝果費時研發調整口感、抹茶香氣⋯⋯到最佳狀態，經長時間低溫發酵後現烤，咀嚼茶香淡雅浮現，目前連日本都沒有，台灣首賣。

目前有兩鹹、一甜可選，包含「經典火腿起司」、「樂活鮮蔬燻鮭魚」及「特製抹茶白巧醬」。其中甜口味「特製抹茶白巧醬」附上自製抹茶醬，以紅豆、抹茶、白巧克力製作而成，添加萊姆提味，愛吃抹茶的人必點，售價75元。「經典火腿起司」則適合早餐、午餐或下午輕食，內饀夾入生菜、巧達起司及火腿，並淋上蜂蜜芥末醬，售價135元。