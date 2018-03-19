親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

女子愛吃／辻利茶舖質感改裝 台灣獨賣「抹茶貝果」

2018-03-19 23:00聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

你是抹茶控嗎？抹茶從傳統茶道、嚴謹茶事，到現在已化為再日常不過的熱門滋味，如果你愛抹茶，一定知道日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舖」。登台數年，「辻利茶舖」陸續進駐百貨，在抹茶尚不普遍的時候，最初以抹茶拿鐵、百匯、霜淇淋等主打商品引起話題，近年更在台推出限定商品，如「辻利聖誕樹」在台推出後，紅回日本販售，以及與超商、湯圓、泡芙等跨界異業合作，在抹茶當紅時，朝「茶」的生活化前進。

位於SOGO百貨台北忠孝館B1美食街的「辻利茶舖」，3月18日起換上質感新裝，以簡約的消光霧面黑作為櫃位主色，直條紋TSUJIRI於下方隱約浮現。150年前創辦人辻利右衛門研發調節溫度、濕度的木質「茶櫃」，帶領宇治茶流通到各地，辻利忠孝SOGO店將「茶櫃」元素融入新裝一環，安置於櫃位左手邊，大大「茶」字讓傳統文化與現代風無縫融合。其他門市也將陸續換上新風格。

與改裝同步推出的還有台灣獨家輕食——辻利貝果。辻利茶舖說，這顆抹茶貝果費時研發調整口感、抹茶香氣⋯⋯到最佳狀態，經長時間低溫發酵後現烤，咀嚼茶香淡雅浮現，目前連日本都沒有，台灣首賣。

目前有兩鹹、一甜可選，包含「經典火腿起司」、「樂活鮮蔬燻鮭魚」及「特製抹茶白巧醬」。其中甜口味「特製抹茶白巧醬」附上自製抹茶醬，以紅豆、抹茶、白巧克力製作而成，添加萊姆提味，愛吃抹茶的人必點，售價75元。「經典火腿起司」則適合早餐、午餐或下午輕食，內饀夾入生菜、巧達起司及火腿，並淋上蜂蜜芥末醬，售價135元。

目前購買「經典火腿起司」、「樂活鮮蔬燻鮭魚」搭配輕抹茶、小倉煎茶、炒立焙茶或松印玄米茶，期間組合價220元，每日限量。慶祝改裝開幕，3月24日中午11點起，購買辻利霜淇淋（抹茶）紅豆白玉，就送辻利霜淇淋（焙茶）紅豆白玉，特價135元；3月25中午11點起，買辻利拿鐵即贈京町焙茶拿鐵，特價140元，現省140元，兩天皆限量200組，每人限購2組。

推出台灣獨家輕食「辻利貝果」，有甜鹹三種口味。圖／辻利茶舖提供
推出台灣獨家輕食「辻利貝果」，有甜鹹三種口味。圖／辻利茶舖提供
分享
期間組合選購指定貝果及飲品，期間組合價220元，每日限量。圖／辻利茶舖提供
期間組合選購指定貝果及飲品，期間組合價220元，每日限量。圖／辻利茶舖提供
分享
辻利茶舖忠孝SOGO店換新裝。圖／辻利茶舖提供
辻利茶舖忠孝SOGO店換新裝。圖／辻利茶舖提供
分享
3月24日買辻利霜淇淋（抹茶）紅豆白玉，就送辻利霜淇淋（焙茶）紅豆白玉，原價27...
3月24日買辻利霜淇淋（抹茶）紅豆白玉，就送辻利霜淇淋（焙茶）紅豆白玉，原價270元、特價135元，限量。圖／辻利茶舖提供
分享
辻利貝果「經典火腿起司」，售價135元。記者沈佩臻／攝影
辻利貝果「經典火腿起司」，售價135元。記者沈佩臻／攝影
分享
辻利貝果「特製抹茶白巧醬」，售價75元。記者謝欣倫／攝影
辻利貝果「特製抹茶白巧醬」，售價75元。記者謝欣倫／攝影
分享
3月25買辻利拿鐵即贈京町焙茶拿鐵，原價280元、特價140元，限量。圖／辻利茶...
3月25買辻利拿鐵即贈京町焙茶拿鐵，原價280元、特價140元，限量。圖／辻利茶舖提供
分享

SOGO低溫巧克力

相關新聞

TOD'S俏皮後背包 台灣限定款走甜美糖果風

2018-03-19 18:18

獨／電競類科衝太快　學者憂恐出現「蛋塔效應」

2018-03-20 00:18

曾之喬戴浪琴新表 「精準」演繹帥氣風格

2018-03-19 19:38

香奈兒鏤空新腕表 超模演繹魅力時光

2018-03-19 17:34

Ella陳嘉樺愛鞋成痴 為大腳女生發聲

2018-03-19 17:03

台灣限定大麥克金卡來了！ 憑卡免費吃50個大麥克

2018-03-19 15:52

超人氣打卡美食！ 紐約曼哈頓龍蝦堡專門店3月底開幕

2018-03-19 14:54

美妝保養品 粉紅泡泡超迷人

2018-03-19 14:22

春來了 櫻花商品朵朵開

2018-03-19 14:21

響應聯晚「電子發票」專題 全家力推發票無紙化

2018-03-19 10:36

駁二「遺珠之憾」特展 落榜作品重見光

2018-03-19 10:23

賣到沒纸箱 東森購物本周再賣峨眉鄉桶柑

2018-03-19 10:16

品味咖啡新選擇 智慧機種 單杯方案 讓你天天嚐鮮

2018-03-18 17:27

快閃7天！Fika Fika限定咖啡這裡才有

2018-03-18 17:02

內衣辣模分手 斷開10年未婚夫迎新戀情

2018-03-18 15:00

Ford推出尖端駕駛輔助科技Ford Co-Pilot360

2018-03-18 14:14

范爺一家都很狂 堂妹范朵朵走秀架式十足

2018-03-18 14:10

好好吃／常備品變魔術 超級鬆餅派對登場

2018-03-18 13:46

人氣高難適應！張軒睿自曝「演戲比較簡單」

2018-03-18 11:04

不再快閃！New Era潮帽正式進駐台灣

2018-03-18 11:04

Kent & Curwen複製貝克漢DNA 全新概念店進駐信義誠品

2018-03-18 11:04

願景工程／郝明義：走向世代共好 青銀兩代都要改變

2018-03-18 11:01

優人物／楊士毅減法創作 擺脫焦慮的加法生活

2018-03-18 00:00

優人物／剪紙藝術家楊士毅 歡喜的事 剪給社會看

2018-03-18 00:00

康熙絕美粉紅御瓷挑戰世界瓷王　台北首度亮相

2018-03-17 20:25

春拍預展周末登場 蘇富比與中國嘉德香港 億級作品爭豔

2018-03-17 18:15

絕美又百搭！3款高CP值眼影盤不買可惜

2018-03-17 18:03

春遊也要文青風！萊爾富攜手文創品牌印花樂推實用小物

2018-03-17 16:53

浪漫櫻花大爆發！ 粉嫩系零食、飲品搶商機

2018-03-17 14:32

傻傻分不清楚！ 這部超現實素描風的 NSX 很吸睛

2018-03-17 13:32

百齡罈台灣首位代言人 王陽明最愛這3款酒

2018-03-17 12:40

超美麗婚紗 竟是用二手衣搭配魚鱗改造

2018-03-17 12:04

影／台中法式餐廳 找來米其林星級廚師

2018-03-17 11:26

梵克雅寶小花珠寶 盛放閃耀

2018-03-17 00:09

Tiffany「洗眼睛」 侯佩岑超霸氣：自己買比較爽

2018-03-16 19:26

只要開店必排隊 八月堂在百貨遍地開花的原因

2018-03-16 19:17

攻陷你的荷包！愛馬仕、LV典藏級新香登場

2018-03-16 18:50

艾瑪史東的第一次 加州沙漠演繹路易威登時裝大片

2018-03-16 18:22

CHARINYEH「蚵畫」春夏服裝 台北濕地變西海岸

2018-03-16 17:04
看更多

熱門文章

不賣了！ 森永宣布黑糖牛奶糖在台停產

2018-03-19 12:49

赴日訂送機服務遭丟包 她花2萬飛車趕成田機場

2018-03-19 10:49

去年諸事不順 今年鹹魚翻身的5大生肖

2018-03-19 14:09

唐綺陽星座運勢週報：牡羊魔羯發展有變化 天蠍桃花運旺

2018-03-19 07:33

吳德榮：周三到周五早晚非常冷 低溫下探11度

2018-03-19 08:28

台灣限定大麥克金卡來了！ 憑卡免費吃50個大麥克

2018-03-19 15:52

周一起怎麼變天 一張圖告訴你

2018-03-19 13:17

周二到周四最冷 北部低溫下探11度

2018-03-19 05:24

居家用藥連番漲！萬金油、正露丸都入列 漲幅最高60元

2018-03-19 21:42

低血糖患者如中邪 醫：低血糖恐增3倍失智風險

2018-03-19 15:55

日本廉航「香草」掰掰！2020年前與樂桃航空合併

2018-03-19 15:13

森永黑糖牛奶糖標示不實 逾20年未做品管

2018-03-19 11:05

婚姻故事／愛吃的老公

2018-03-19 06:00

臉書標記「洗衣做飯」 男友媽暴怒私訊嗆她神經病

2018-03-19 11:06

天空為限周塔羅(下)／魔羯 異性緣好 桃花開滿樹

2018-03-19 09:56

放學就衝回家看電視！ 五六年級超懷舊卡通排行榜

2018-03-19 16:00

天空為限周塔羅(上)／牡羊 情緒不穩的一周 勿過度放縱

2018-03-19 09:45

背債人生 他們寧可領日薪也不要含勞健保

2018-03-19 12:12

閱影人生／電影《我的意外老爸》：愛的高度

2018-03-19 06:00

辣媽產後暴肥 醫師妙手甩肉32公斤

2018-03-19 14:37

先救心還是先救癌？ 台北榮總醫師們這樣決定

2018-03-19 16:30

七成二海外工作者年薪比國內高 幅度差距甚至達80％

2018-03-19 10:31

悠遊卡綁銀行帳戶自動加值 捷運閘門等例外

2018-03-19 14:52

低血糖影響認知功能 醫師：糖尿病童智力恐下降

2018-03-19 11:13

不想再半夜停止呼吸 這位胖媽減重成辣媽

2018-03-19 17:32

影／主動脈瘤破裂大出血 年輕醫師機警救回一命

2018-03-19 13:32

光靠吃鈣片預防骨鬆？ 國健署：還不夠！

2018-03-19 20:12

剖腹生產後要躺床？錯了！新觀念不是這樣

2018-03-19 20:14

陸對台措施影響影視？ NCC：重點在自己產業夠不夠好

2018-03-19 12:44

高鐵下車不煩惱 新套裝行程送4小時租車

2018-03-19 15:45

Ella陳嘉樺愛鞋成痴 為大腳女生發聲

2018-03-19 17:03

TOD'S俏皮後背包 台灣限定款走甜美糖果風

2018-03-19 18:18

超人氣打卡美食！ 紐約曼哈頓龍蝦堡專門店3月底開幕

2018-03-19 14:54

森永黑糖牛奶糖標示不實 已下架月底前完成回收

2018-03-19 12:39

發票無紙化再邁進！全家推信用卡載具服務

2018-03-19 17:32

賣到沒纸箱 東森購物本周再賣峨眉鄉桶柑

2018-03-19 10:16

北市YouBike「5元優惠」 新北不跟進

2018-03-18 23:26

居家用藥連番漲 民眾荷包恐失血

2018-03-19 21:19

兩岸影視交流失衡 文化部：陸方有政治審查

2018-03-19 12:18

未來3天 中部以南橘色警戒

2018-03-19 05:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top