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曾之喬戴浪琴新表 「精準」演繹帥氣風格

2018-03-19 19:38聯合報 記者曾智緯╱即時報導

浪琴表推出話題新品征服者系列V.H.P.腕表。圖／Longines提供

浪琴表推出話題新品征服者系列V.H.P.腕表。圖／Longines提供
浪琴表推出話題新品征服者系列V.H.P.腕表。圖／Longines提供
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浪琴征服者系列V.H.P.腕表，搭載L288.2石英機芯，純黑表面搭配不鏽鋼表鍊...
浪琴征服者系列V.H.P.腕表，搭載L288.2石英機芯，純黑表面搭配不鏽鋼表鍊，約44,600元。圖／Longines提供
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女星曾之喬也特別下場與選拔賽的小選手們進行一場友誼賽。記者侯永全／攝影
女星曾之喬也特別下場與選拔賽的小選手們進行一場友誼賽。記者侯永全／攝影
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浪琴征服者系列V.H.P.腕表，搭載L288.2石英機芯，黑色碳纖維表面、不鏽鋼...
浪琴征服者系列V.H.P.腕表，搭載L288.2石英機芯，黑色碳纖維表面、不鏽鋼表鍊，約44,600元。圖／Longines提供
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女星曾之喬演繹浪琴表征服者系列V.P.H.腕表，碳纖維表盤款式。記者侯永全／攝影
女星曾之喬演繹浪琴表征服者系列V.P.H.腕表，碳纖維表盤款式。記者侯永全／攝影
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