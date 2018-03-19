香奈兒鏤空新腕表 超模演繹魅力時光
香奈兒（Chanel）於此次的巴塞爾鐘表暨珠寶展中，正式推出搭載第3枚自製機芯的BOY∙FRIEND鏤空腕表。但在此之前，品牌先邀請了全球大使卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）搶先配戴，並透過影片方式，來討論她的「男朋友」。
在這支形象短片中，洛琳德麥格雷特與閨蜜享用下午茶，聽著女性友人抱怨著無聊小事，但無心的她只在意的是美味點心，並回對方說「你只是需要一個BOY∙FRIEND（男朋友）」後，就開始享用點心作結。逗趣的橋段安排，適時的把香奈兒的系列腕表名稱融入其中，讓觀看者都能發出會心一笑。不過，影片中最值得注意的仍是那只採用自製機芯的BOY∙FRIEND鏤空腕表，即使是日常生活搭配亦不顯突兀，如同洛琳德麥格雷特在短片中的表現，說明了隨興自主就是法國女人的時尚態度。
誕生於2015年的BOY∙FRIEND系列腕表，有著象徵意義的八角型表殼，而加上第3枚自製機芯Caliber 3的鏤空腕表，則是在中性俐落風格的架構下，透過中央垂直輪系結構的配置，營造視覺的輕盈感。同時延續前兩枚自製機芯的傳統，透過表背也能看見代表品牌高級腕表的獅子圖騰。這只全新的腕表，就如品牌鐘表及高級珠寶部門總裁Frédéric Grangié先生受訪時說的「我們製表工藝以及其他作品，都是透過專業技術傳遞品牌美學，因為魅惑是『香奈兒時間』的核心。」
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