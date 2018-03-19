香奈兒鏤空新腕表 超模演繹魅力時光

2018-03-19 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



香奈兒（Chanel）於此次的巴塞爾鐘表暨珠寶展中，正式推出搭載第3枚自製機芯的BOY∙FRIEND鏤空腕表。但在此之前，品牌先邀請了全球大使卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）搶先配戴，並透過影片方式，來討論她的「男朋友」。

在這支形象短片中，洛琳德麥格雷特與閨蜜享用下午茶，聽著女性友人抱怨著無聊小事，但無心的她只在意的是美味點心，並回對方說「你只是需要一個BOY∙FRIEND（男朋友）」後，就開始享用點心作結。逗趣的橋段安排，適時的把香奈兒的系列腕表名稱融入其中，讓觀看者都能發出會心一笑。不過，影片中最值得注意的仍是那只採用自製機芯的BOY∙FRIEND鏤空腕表，即使是日常生活搭配亦不顯突兀，如同洛琳德麥格雷特在短片中的表現，說明了隨興自主就是法國女人的時尚態度。