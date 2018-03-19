Ella陳嘉樺愛鞋成痴 為大腳女生發聲

2018-03-19 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



Ella穿上Jimmy Choo與Off-White聯名系列Claire透明袋高跟鞋，42,000元。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 時尚品牌Jimmy Choo發表春夏新品及Off-White聯名系列，請到愛鞋成痴的Ella陳嘉樺出席展演。穿上Off-White聯名系列的白色透明PVC裝飾高跟鞋搭配皮夾克，Ella再度發揮遊走時裝周的霸氣，更自信表示「沒有什麼鞋是我駕馭不了的！」

之前飛往紐約參與時裝周的Ella，自曝帶了11雙鞋出發，結果又帶了新的11雙鞋回來，「沒辦法，我真的太愛鞋了，家裡絕對有超過幾百雙。」不過她倒是沒有瘋狂到會包下同款不同色的鞋子，「主要是因為工作需要，所以我會買各種類型的鞋。像是裸膚色、全黑的尖頭鞋在拍廣告時都很好搭。」而她私下則是偏愛靴型、腳踝有設計的鞋子，「有個性、簡約一點的鞋子比較符合我的性格。」其他像是特殊鞋跟、馬蹄狀的鞋子則是她至今還未嘗試過的款式。幾乎要穿到39號尺寸的她也為大腳女生發聲，「為什麼鞋店裡幾乎都只擺出37號的鞋呢？其他尺寸也有市場好嗎！」

除了常跑時裝周之外，Ella最近也忙著往來台灣與大陸錄製新的選秀節目，兒子勁寶則是會用「大哭」招數來表達對她的思念，「我回到家後，他表情就寫著『媽媽妳去哪了？我好想妳。』誰叫我這麼討人喜歡？」除了想媽媽之外，勁寶最近一次大哭則是因為看到SHE三個人以完整的妝容出現，「可能覺得很陌生吧！不太習慣我們這麼美。」