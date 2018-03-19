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Ella陳嘉樺愛鞋成痴 為大腳女生發聲

2018-03-19 17:03聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

Ella穿上Jimmy Choo與Off-White聯名系列Claire透明袋高...
Ella穿上Jimmy Choo與Off-White聯名系列Claire透明袋高跟鞋，42,000元。記者蘇健忠／攝影
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時尚品牌Jimmy Choo發表春夏新品及Off-White聯名系列，請到愛鞋成痴的Ella陳嘉樺出席展演。穿上Off-White聯名系列的白色透明PVC裝飾高跟鞋搭配皮夾克，Ella再度發揮遊走時裝周的霸氣，更自信表示「沒有什麼鞋是我駕馭不了的！」

之前飛往紐約參與時裝周的Ella，自曝帶了11雙鞋出發，結果又帶了新的11雙鞋回來，「沒辦法，我真的太愛鞋了，家裡絕對有超過幾百雙。」不過她倒是沒有瘋狂到會包下同款不同色的鞋子，「主要是因為工作需要，所以我會買各種類型的鞋。像是裸膚色、全黑的尖頭鞋在拍廣告時都很好搭。」而她私下則是偏愛靴型、腳踝有設計的鞋子，「有個性、簡約一點的鞋子比較符合我的性格。」其他像是特殊鞋跟、馬蹄狀的鞋子則是她至今還未嘗試過的款式。幾乎要穿到39號尺寸的她也為大腳女生發聲，「為什麼鞋店裡幾乎都只擺出37號的鞋呢？其他尺寸也有市場好嗎！」

除了常跑時裝周之外，Ella最近也忙著往來台灣與大陸錄製新的選秀節目，兒子勁寶則是會用「大哭」招數來表達對她的思念，「我回到家後，他表情就寫著『媽媽妳去哪了？我好想妳。』誰叫我這麼討人喜歡？」除了想媽媽之外，勁寶最近一次大哭則是因為看到SHE三個人以完整的妝容出現，「可能覺得很陌生吧！不太習慣我們這麼美。」

Jimmy Choo與Off-White聯名合作系列以逝世20周年的英國黛安娜王妃為靈感，特別結合Jimmy Choo經典設計，打造9款新鞋呼應她的服裝造型。當中可見到蝴蝶結、皇冠珠寶元素，以及具備南法夏日風情的方頭設計等等，從涼鞋、高跟鞋到長靴，優雅與帥氣兼具。而春夏系列則是以金屬、木質、河流、火焰為設計靈感，呈現地球原始自然之美。

Jimmy Choo與Off-White聯名系列Claire透明袋高跟鞋，42,...
Jimmy Choo與Off-White聯名系列Claire透明袋高跟鞋，42,000元。圖／Jimmy Choo提供
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Dacha 低跟涼鞋，28,800元。圖／Jimmy Choo提供
Dacha 低跟涼鞋，28,800元。圖／Jimmy Choo提供
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Motoko條帶高跟涼鞋，42,800元。圖／Jimmy Choo提供
Motoko條帶高跟涼鞋，42,800元。圖／Jimmy Choo提供
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Ella出席Jimmy Choo 2018春夏新品發表會。記者蘇健忠／攝影
Ella出席Jimmy Choo 2018春夏新品發表會。記者蘇健忠／攝影
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Jimmy Choo春夏系列則是以金屬、木質、河流、火焰為設計靈感，呈現地球原始...
Jimmy Choo春夏系列則是以金屬、木質、河流、火焰為設計靈感，呈現地球原始自然之美。記者吳曉涵／攝影
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