台灣限定大麥克金卡來了！ 憑卡免費吃50個大麥克

2018-03-19 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



台灣限定大麥克金卡。圖／擷取自麥當勞活動官網 分享 facebook

日前有一名網友蘇同學在PTT上貼文分享，收到一張印有自己名字的大麥克金卡，但網路搜尋卻找不到相關資料。原來是因為麥當勞大麥克50周年，特別發行的特殊金卡，由台灣麥當勞獨家發行、全球唯一。即日起3月22日前，只要上活動網頁，留下獨一無二的金句，就有機會得到金卡一張。

這張金卡除了外表使用七彩燙金的高質感卡片之外，還會印上專屬的個人姓名，獲得卡片的民眾，可以憑卡免費享用50個大麥克。