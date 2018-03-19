超人氣打卡美食！ 紐約曼哈頓龍蝦堡專門店3月底開幕

2018-03-19 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



龍蝦堡最低350元起，若是想一口氣吃到不同口味，有海鮮三饗組合590元。圖／台灣貝肯士股份有限公司提供 分享 facebook 近年全球各地掀起一股龍蝦堡旋風，繼東京表參道後，知名紐約曼哈頓龍蝦堡LUKES LOBSTER即將來台開設專門店，首店選在微風廣場本館，愛這味的饕客不用再跑到日本就能吃得到！

LUKES LOBSTER於2009年在紐約曼哈頓創立，龍蝦堡中最大的特色就是使用充滿甜味的龍蝦螯爪部位，並搭配檸檬奶油、香草調味料等，讓龍蝦肉嘗起來鮮味十足，卻又清新可口，並一改過去龍蝦僅在高級料理才能吃得到的印象，讓龍蝦更加平易近人。

其實，LUKES LOBSTER在2015年就已經進軍亞洲市場，首站選在東京表參道，開幕後不僅成為當地的熱門名店，各大媒體爭相報導，甚至一天可賣出上千個龍蝦堡，熱門程度可見一斑，也是愛吃美食又愛到日本玩的台灣人到當地必吃的美食之一。

不過，現在不用遠赴日本或紐約就能吃得到，LUKES LOBSTER即將在3月底來台開店，首店選在微風廣場，主打商品除了有半份尺寸的招牌龍蝦堡外，還有蟹肉堡、白蝦堡，價位大約是350元到490元間，若是點海鮮三饗組合，價格為590元。

LUKES LOBSTER

地址：台北市松山區復興南路一段39號G樓

價格：350元到590元間