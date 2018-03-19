春來了 櫻花商品朵朵開

2018-03-19 14:21 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ╱台北報導



「CITY CAFE城市櫻花杯」，共有東京、巴黎、西雅圖、首爾及華盛頓不同城市的櫻花圖案杯身。 7-ELEVEN/提供 分享 facebook

近期國內外不斷發出賞櫻情報，全台櫻迷蠢蠢欲動，FB、IG也紛紛被櫻花洗版，而除了出遊賞櫻外，各式櫻花季節限量商品近來也紛紛搶市，感受繽紛櫻花系生活，無疑是台灣春季的最熱話題。

亞瑟士櫻花跑鞋

日本運動品牌ASICS亞瑟士近日推出以日本春天櫻花季為設計靈感的「櫻花系列鞋款」，三款男女跑鞋的靈感取自於櫻花綻放的過程。其中，含苞待放的GEL-KENUN SP櫻花款是一款多功能型跑鞋，無論健身或逛街都非常適合，也適合初階跑者，其後腳跟亞瑟膠與Solyte中底設計，更增舒適度。

櫻花系列鞋款。 ASICS/提供 分享 facebook

還有專業跑鞋RoadHawk FF SP櫻花款的新設計，靈感則是來自綻放中的櫻花，全新FlyteFoam中底設計有助於跑者瞬間加速。而另一款GEL-NIMBUS 20 SP櫻花款，靈感則是來自盛開的櫻花，且這款鞋型，專業跑者們多相當熟悉，屬於長青款，而本季則是讓粉嫩的櫻花色躍上鞋身。而為呼應櫻花鞋款的推出，ASICS亞瑟士服飾也推出系列單品。

小七城市櫻花季

7-ELEVEN推出「城市櫻花季」活動，與國內外20多個品牌全新策劃，商品涵蓋CITY CAFE、糖果零食、冰品、飲品、生活用品、ibon圖框列印，更串連集點活動及發票抽獎活動…等，品項數超過50多種。包括：可口可樂櫻花瓶、樂事櫻花愛戀密語包，而乖乖、盛香珍，還有宏亞乳加、滋露等，也都是第一次開發櫻花口味。7-ELEVEN自有品牌UNIDESIGN也推出「繽紛花漾直傘」，春櫻繽紛設計的拱型傘面，一開傘立刻成為眾人矚目焦點。

CITY CAFÉ則推出「櫻花風草莓歐蕾」全新風味飲品，在口味開發上，結合櫻花季浪漫粉紅色的概念，以草莓牛奶中加入草莓果乾，打造酸酸甜甜的多層次口感，以粉紅色飲品打造出春天意象，全台限量40萬杯，還可搭配「CITY CAFE城市櫻花杯」，共有東京、巴黎、西雅圖、首爾及華盛頓不同城市的櫻花圖案杯身。

連鎖飲品葵米推出季節限定的「極美．春櫻系列飲品」。 葵米/提供 分享 facebook

此外，連鎖飲品葵米也推出季節限定的極美．春櫻系列飲品，共有「鹽漬春櫻，綠茶」、「粉櫻夢幻．氣泡」，以及「凍櫻．抹茶鮮乳」等品項，全都選用來自日本傳統鹽漬櫻花製作，極具季節特色。冰淇淋品牌Häagen-Dazs今年也全新推出「 櫻花冰淇淋」與「 薰衣草藍莓冰淇淋」，一匙擁有花甜新滋味，彷彿一朵朵櫻花與薰衣草在口中盡情綻放。

粉嫩櫻花款土鍋

HANDS台隆手創館則同步日本流行，引進眾多櫻花造型、櫻花香的限定商品，讓消費者在家也能感受到浪漫的櫻花洗禮。ST浴廁瞬間消臭力噴霧推出櫻花限定香氣，訴求天然除臭成分能消除廁所異味。此外，還有粉嫩櫻花款的著名日本土鍋，以及櫻花印花模，採不鏽鋼材質強調耐用衛生，且含大小尺寸能對應不同料理需求，只要食材用點小巧思，就能輕鬆製作出一道櫻花餐。