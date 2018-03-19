響應聯晚「電子發票」專題 全家力推發票無紙化

2018-03-19 10:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



電子發票滿天飛，恐釀成環境大問題。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 響應聯晚之眼「電子發票滿天飛」專題，全家超商響應表示將掀超商發票無紙化革命，宣布即日起正式推出「信用卡載具」服務，只要持台新、中國信託、玉山、國泰世華信用卡至店舖內刷卡消費，將自動存入信用卡載具，不再列印紙本發票，而刷卡金額3000元以下，亦不需再親筆簽名，再添消費者購物便利性。

同時，「全家」瞄準非現金支付趨勢，持續衝刺會員加值服務，My FamiPort APP同步推出會員手機條碼服務，消費者使用My FamiPort APP綁定財政部手機條碼載具後，若使用現金結帳，只要出示全家會員條碼或報手機號碼，即可累點、儲存發票，若透過全家自有錢包My FamiPay，支付、累點、存發票將可一次完成。

「全家」E-Retail事業部部長陳菀揚表示，以往消費者於店舖刷卡或使用行動支付，皆會再另外拿到紙本發票，然而發票不易保存，常有消費者不慎遺失。看好非現金支付比例持續提升，此次同步推出信用卡載具、會員APP手機條碼載具服務，加上先前已可儲存發票的行動支付工具、電子票證，將有14種非現金支付工具支援發票載具儲存，預計一年將可省下的電子發票張數上看千萬張。

陳菀揚進一步指出，「全家」信用卡載具、會員APP綁定手機條碼擁有兩大特色，特色一：結帳發票將自動存入，不再有發票保存的困擾；特色二：若信用卡載具、會員APP綁定購物前已完成發票歸戶設定，並設定中獎獎金轉入金融帳戶，屆時發票中獎將主動通知並匯入帳戶，省去消費者花時間對發票之苦。

「全家」近年來積極打造多元支付平台，目前已達26種非現金支付工具，其中在信用卡支付方面，除既有提供的「台新」銀行刷卡服務，2017年更一次導入中國信託銀行、玉山銀行、國泰世華銀行，而可繳停車費、瓦斯費等代收費用的差異化服務，加上Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay三大國際支付到位，皆成為消費者刷卡筆數成長動能，帶動刷卡筆數較前年成長四倍，Q2也將再導入更多合作銀行，持續擴大信用卡使用範疇。

「全家」會員APP手機條碼綁定前需先申請財政部手機條碼，消費者可透過MFP連結至財政部網頁申請，並共有兩種方式可綁定，一、輸入手機號碼，並同時登錄財政部發送的驗證碼；二、輸入財政部手機條碼。消費者只要完成會員APP手機條碼綁定，使用My FamiPay就可一次完成支付、累點、存發票。