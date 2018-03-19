駁二「遺珠之憾」特展 落榜作品重見光

2018-03-19 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



有別於一般為得獎作品舉辦的設計展，高雄駁二藝術特區逆向操作，舉辦「遺珠之憾」特展，展出23位國、內外設計師未被採用或比賽落榜的作品。這些作品平躺在倉庫內上百個抽屜裡，等著觀眾拉開抽屜，從不同的視角及觀點給這些作品再一次曝光的機會。 「遺珠之憾」展場只有一座座抽屜櫃，觀眾要打開抽屜，才能看到設計師的原創作品。記者徐如宜／攝影 分享 facebook

每件遺珠作品後面，也有著不一樣的故事。台灣設計師施博瀚設計了一套優美高雅的「凝明朝字體」，在去年得到了金點概念設計獎的肯定，但這件作品最初在2016年日本森澤字型設計競賽中，連入圍都沒有沾上邊，幸好設計師對自身作品的信心及毅力，才能一步步地將優質設計推向人們，進而獲得肯定。

越南設計師Phan Nhat Minh有感於越南民間常用的冥紙源自中國，隨著民俗傳統的演化，期待冥紙的型態也能有「越南化」的可能，因而提出一系列Death Money作品，保有冥紙功能同時具備有濃厚的越南文化價值。

「所謂遺珠作品，絕對不代表不好的作品，只是緣分尚未來到。」設計師黃琬瓔鼓勵創作者，在面臨作品不被採納時，不要灰心氣餒，而是更有信心的等待下一個契機到來。「遺珠之憾」更多資訊可上駁二官網與FB查詢。

高雄市文化局長尹立從設計界出身，他表示，目前設計產業的運作猶如製造業，設計師接單後依照客戶的需求作圖，並依循客戶意見調整修改，過程中設計師處於被動的角色，成為客戶傳達視覺意象的媒介，而最終呈現的作品也往往不是設計師最原創的概念。這次的展覽讓設計師成為主動的一方，提供一個自由開放的平台闡述他們的原創作品，希望能為觀者帶來不一樣的設計價值。

走進「遺珠之憾」的展覽空間，看不見任何一件作品，只有一座座抽屜櫃。觀眾要打開抽屜，才能看到設計師的遺珠作品。策展人陳育民表示，每個設計師都有遺珠作品，通常都被存放於硬碟深處，若非特別挖掘可能不再有曝光機會；展場設計就是延伸此一概念，將作品收納於抽屜深處，透過民眾互動開啟抽屜，再一次讓作品聚焦於燈光下。