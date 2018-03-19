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賣到沒纸箱 東森購物本周再賣峨眉鄉桶柑

2018-03-19 10:16經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

賣到農會沒纸箱，東森購物挺小農本周再開賣峨眉鄉桶柑。 東森購物/提供
賣到農會沒纸箱，東森購物挺小農本周再開賣峨眉鄉桶柑。 東森購物/提供
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今年桶柑盛產過剩，市場供需失衡，果賤傷農，東森購物與新竹縣峨眉鄉合作，透過旗下電視購物、購物網、型錄等多螢通路販售有「柑橘之王」美名的新竹縣峨眉鄉桶柑，上周五16日下午首賣40分鐘內總共賣出近2000箱、重達4萬斤的桶柑，平均每秒賣出75顆，農會賣到沒纸箱，已緊急訂購紙箱，看好銷售熱潮，東森購物預計今（19）日當周紙箱到貨後，將再擇期開賣。

東森集團執行策略長王令麟表示，這次開賣為單純幫忙解決果農桶柑生產過剩、面臨心血即將血本無歸的困境，透過東森購物的販售金額將全數回饋給農民。16日下午一開賣，電話熱線瞬間湧入，消費者不只一箱箱的訂購，有人一次訂購8箱，也有企業團購一次訂購50箱，賣到農會沒紙箱，令人充分感受台灣人民的熱血。

為協助果農將更多的桶柑從樹上下架，東森購物預計本周在農會紙箱到貨後將再開賣，號召更多消費者熱血響應共鳴，王令麟也呼籲消費者可把握開賣時間購買，東森購物提供便利的電話、網路訂購方式，從產地直送到家，一起用新台幣把「柑橘之王」下架，將物廉價美的桶柑買回家，幫助果農一解燃眉之急。 

東森購物電視購物事業群彭鴻珷表示，這次的桶柑開賣活動，為讓消費者透過電視畫面感受新竹桶柑果實的碩大與鮮甜等特色，東森購物採攝影棚內與戶外現場Live直播方式，派出SNG車開拔到位於新竹縣最南端的峨眉鄉，帶領消費者探訪滿山黃澄澄的果園，感受果農用心的栽種過程，新竹峨眉鄉農會總幹事郭素玉與二位果農也親自到東森購物台內攝影棚內，向觀眾朋友們推薦自己用心孕育、甜度達13度、果肉細緻的新鮮桶柑。

電視王令麟
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