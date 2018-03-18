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還有一天！到台北電器空調3C影音大展買電視最划算

2018-03-18 19:02聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

在世貿一館盛大舉辦的台北電器空調3C影音大展，眾多國內外品牌都推出強檔優惠，從4K電視、節能空調、電冰箱、洗衣機，到空氣清淨機、烤箱等各式小家電，都能在現場直接選購，尤其大型電器加碼優惠多更多。明天（3月19日）展期最後一天，想添購新家電的消費者可別錯過！

奇美除了以國產領先98吋大4K液晶顯示器強力壓陣，並強打43吋至65吋M100系列商品，除了擁有4K UHD極致畫質呈現外，內建無線聯網與一鍵愛奇藝功能，讓消費者享受大視野追劇的快感。現場買U700系列98吋、75吋大4K聯網液晶顯示器，即贈市價9,288元的奇美智能淨化空氣清淨機；買M100系列65吋、55吋大4K聯網液晶顯示器，則贈送奇美手持直立兩用吸塵器，另有保溫杯、智能捕蚊燈、LED檯燈、雙溫控電烤箱等滿額禮。

LG電子亦於大展期間展出多款OLED 4K TV、SUPER UHD 4K TV商品，LG OLED TV採用三規Active HDR來呈現新一代HDR內容，使各種類型的影像都更加明亮細緻，搭載webOS3.5智慧平台以及獨家智慧滑鼠遙控器，直覺式操作讓電視畫面操控更加隨心所欲。OLED TV還配備Dolby Atmos環繞音效，單一場景最高可同時支援128種不同的聲音物件，真實細膩層次豐富的音響效果。LG SUPER UHD TV則搭載最先進的Nano Cell奈米顯示科技，採用先進的IPS面板技術，展現細膩準確的色彩以及寬廣觀賞視角。其中最優惠的方案為，購買65型OLED 4K電視（OLED65E7T）與55型OLED 4K電視（OLED55B7T），除了現省5,000元至10,000元驚爆優惠價之外，再送Xbox one S乙台。

奇美推出U700系列98吋大4K聯網液晶顯示器，購買即贈市價9,288元的奇美智...
奇美推出U700系列98吋大4K聯網液晶顯示器，購買即贈市價9,288元的奇美智能淨化空氣清淨機。圖／奇美提供
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現場凡購買LG OLED TV指定機種，即贈送Xbox one S乙台，數量有限...
現場凡購買LG OLED TV指定機種，即贈送Xbox one S乙台，數量有限，送完為止。圖為OLED55B7T。圖／LG提供
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奇美多媒體液晶顯示器M100系列TL-65M100，原價42,900元，購買即贈...
奇美多媒體液晶顯示器M100系列TL-65M100，原價42,900元，購買即贈送奇美手持直立兩用吸塵器。圖／奇美提供
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