還有一天！到台北電器空調3C影音大展買電視最划算

2018-03-18 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



在世貿一館盛大舉辦的台北電器空調3C影音大展，眾多國內外品牌都推出強檔優惠，從4K電視、節能空調、電冰箱、洗衣機，到空氣清淨機、烤箱等各式小家電，都能在現場直接選購，尤其大型電器加碼優惠多更多。明天（3月19日）展期最後一天，想添購新家電的消費者可別錯過！

奇美除了以國產領先98吋大4K液晶顯示器強力壓陣，並強打43吋至65吋M100系列商品，除了擁有4K UHD極致畫質呈現外，內建無線聯網與一鍵愛奇藝功能，讓消費者享受大視野追劇的快感。現場買U700系列98吋、75吋大4K聯網液晶顯示器，即贈市價9,288元的奇美智能淨化空氣清淨機；買M100系列65吋、55吋大4K聯網液晶顯示器，則贈送奇美手持直立兩用吸塵器，另有保溫杯、智能捕蚊燈、LED檯燈、雙溫控電烤箱等滿額禮。