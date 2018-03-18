品味咖啡新選擇 智慧機種 單杯方案 讓你天天嚐鮮
喝杯現煮咖啡已經是許多人每天不可或缺的固定行程，透過越來越智慧的咖啡機，在家也能輕鬆享受現煮美味。Nespresso推出全新智慧膠囊咖啡機Expert，除了提供極致濃縮咖啡（Ristretto）、濃縮咖啡（Espresso）、大杯咖啡（Lungo）外，更因應台灣消費者晨間飲用大杯美式咖啡的習慣，首度推出全新的美式咖啡（Americano）食譜選項，結合貼心的3段式水溫設定，以及能運用藍牙與Nespresso APP連結，隨意地設定時間，預約萃取咖啡時程，訂製專屬咖啡食譜，甚至貼心提醒膠囊庫存，讓咖啡機也能輕鬆訂製專屬美味。
而飛利浦Saeco也觀察國人多元的生活型態形塑出多樣化的咖啡飲用習慣，於2017年即攜手湛盧咖啡創新推出「大確幸咖啡方案」，只要購買指定方案機種就送湛盧精品咖啡豆兌換券，配合咖啡愛好者的飲用習慣，喝完再兌換新鮮咖啡豆。近日更呼應國人對義式咖啡精益求精的品味，再推出大確幸咖啡方案「微品豆」新包裝，除原先一張兌換券可兌換湛盧精品咖啡豆大包裝（200克）共3袋外，也為咖啡愛好者提供「微品豆」單杯裝（一盒7入）共6盒的全新兌換選項。以沖煮單杯經典Espresso所需的咖啡豆量為基準，使用獨家氮氣填充技術嚴密封存湛盧精品咖啡豆，讓精選豆停留在完成烘焙時最佳的賞味狀態，共有10款精品豆風味可隨心選擇，更滿足了咖啡愛好者想變化口味、多樣嘗鮮的需求。
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