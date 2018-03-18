品味咖啡新選擇 智慧機種 單杯方案 讓你天天嚐鮮

2018-03-18 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



喝杯現煮咖啡已經是許多人每天不可或缺的固定行程，透過越來越智慧的咖啡機，在家也能輕鬆享受現煮美味。Nespresso推出全新智慧膠囊咖啡機Expert，除了提供極致濃縮咖啡（Ristretto）、濃縮咖啡（Espresso）、大杯咖啡（Lungo）外，更因應台灣消費者晨間飲用大杯美式咖啡的習慣，首度推出全新的美式咖啡（Americano）食譜選項，結合貼心的3段式水溫設定，以及能運用藍牙與Nespresso APP連結，隨意地設定時間，預約萃取咖啡時程，訂製專屬咖啡食譜，甚至貼心提醒膠囊庫存，讓咖啡機也能輕鬆訂製專屬美味。