親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

江啟臣：小英黑手伸入僑界 歐華年會驟然停辦

非婚生子女李文爭親子關係認定 要名正言順當李敖女兒

品味咖啡新選擇 智慧機種 單杯方案 讓你天天嚐鮮

2018-03-18 17:27聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

喝杯現煮咖啡已經是許多人每天不可或缺的固定行程，透過越來越智慧的咖啡機，在家也能輕鬆享受現煮美味。Nespresso推出全新智慧膠囊咖啡機Expert，除了提供極致濃縮咖啡（Ristretto）、濃縮咖啡（Espresso）、大杯咖啡（Lungo）外，更因應台灣消費者晨間飲用大杯美式咖啡的習慣，首度推出全新的美式咖啡（Americano）食譜選項，結合貼心的3段式水溫設定，以及能運用藍牙與Nespresso APP連結，隨意地設定時間，預約萃取咖啡時程，訂製專屬咖啡食譜，甚至貼心提醒膠囊庫存，讓咖啡機也能輕鬆訂製專屬美味。

而飛利浦Saeco也觀察國人多元的生活型態形塑出多樣化的咖啡飲用習慣，於2017年即攜手湛盧咖啡創新推出「大確幸咖啡方案」，只要購買指定方案機種就送湛盧精品咖啡豆兌換券，配合咖啡愛好者的飲用習慣，喝完再兌換新鮮咖啡豆。近日更呼應國人對義式咖啡精益求精的品味，再推出大確幸咖啡方案「微品豆」新包裝，除原先一張兌換券可兌換湛盧精品咖啡豆大包裝（200克）共3袋外，也為咖啡愛好者提供「微品豆」單杯裝（一盒7入）共6盒的全新兌換選項。以沖煮單杯經典Espresso所需的咖啡豆量為基準，使用獨家氮氣填充技術嚴密封存湛盧精品咖啡豆，讓精選豆停留在完成烘焙時最佳的賞味狀態，共有10款精品豆風味可隨心選擇，更滿足了咖啡愛好者想變化口味、多樣嘗鮮的需求。

Nespresso智膠囊咖啡機Expert，建議售價9,800元。圖／Nespr...
Nespresso智膠囊咖啡機Expert，建議售價9,800元。圖／Nespresso提供
分享
Nespresso智膠囊咖啡機Expert，建議售價9,800元。圖／Nespr...
Nespresso智膠囊咖啡機Expert，建議售價9,800元。圖／Nespresso提供
分享
飛利浦Saeco大確幸咖啡方案提供十種湛盧精品咖啡豆任選，滿足咖啡愛好者多樣嘗鮮...
飛利浦Saeco大確幸咖啡方案提供十種湛盧精品咖啡豆任選，滿足咖啡愛好者多樣嘗鮮的需求。圖／飛利浦提供
分享

咖啡食譜
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

快閃7天！Fika Fika限定咖啡這裡才有

2018-03-18 17:02

內衣辣模分手 斷開10年未婚夫迎新戀情

2018-03-18 15:00

范爺一家都很狂 堂妹范朵朵走秀架式十足

2018-03-18 14:10

好好吃／常備品變魔術 超級鬆餅派對登場

2018-03-18 13:46

人氣高難適應！張軒睿自曝「演戲比較簡單」

2018-03-18 11:04

不再快閃！New Era潮帽正式進駐台灣

2018-03-18 11:04

Kent & Curwen複製貝克漢DNA 全新概念店進駐信義誠品

2018-03-18 11:04

願景工程／郝明義：走向世代共好 青銀兩代都要改變

2018-03-18 11:01

康熙絕美粉紅御瓷挑戰世界瓷王　台北首度亮相

2018-03-17 20:25

春拍預展周末登場 蘇富比與中國嘉德香港 億級作品爭豔

2018-03-17 18:15

絕美又百搭！3款高CP值眼影盤不買可惜

2018-03-17 18:03

春遊也要文青風！萊爾富攜手文創品牌印花樂推實用小物

2018-03-17 16:53

浪漫櫻花大爆發！ 粉嫩系零食、飲品搶商機

2018-03-17 14:32

傻傻分不清楚！ 這部超現實素描風的 NSX 很吸睛

2018-03-17 13:32

百齡罈台灣首位代言人 王陽明最愛這3款酒

2018-03-17 12:40

超美麗婚紗 竟是用二手衣搭配魚鱗改造

2018-03-17 12:04

影／台中法式餐廳 找來米其林星級廚師

2018-03-17 11:26

梵克雅寶小花珠寶 盛放閃耀

2018-03-17 00:09

Tiffany「洗眼睛」 侯佩岑超霸氣：自己買比較爽

2018-03-16 19:26

只要開店必排隊 八月堂在百貨遍地開花的原因

2018-03-16 19:17

攻陷你的荷包！愛馬仕、LV典藏級新香登場

2018-03-16 18:50

艾瑪史東的第一次 加州沙漠演繹路易威登時裝大片

2018-03-16 18:22

CHARINYEH「蚵畫」春夏服裝 台北濕地變西海岸

2018-03-16 17:04

把米其林餐具帶回家！星廚最愛的這3套

2018-03-16 16:59

年後纖體大作戰 找回緊實窈窕的魔鬼身材

2018-03-16 16:41

楊冪助攻 雅詩蘭黛「小銀瓶」賣出3.4座101高度

2018-03-16 16:33

廉航降價拼了！ 酷航飛德國柏林只要8000元

2018-03-16 13:04

春假連續假日 旅館有優惠要搶國旅商機

2018-03-16 12:45

現賺100美元！ 遠航福州廈門航班 免費托運可達30公斤

2018-03-16 11:23

去城崎泡湯賞櫻！入住5萬坪森林庭園旅館

2018-03-16 11:14

宋慧喬手比愛心 簡直是粉紅芭比的變身

2018-03-16 11:09

燦星春季旅展直播搶優惠 花蓮2日千元有找

2018-03-15 21:56

台北國際烘焙暨設備展今開展 廚電用品繽紛登場

2018-03-15 20:43

蔡依林戴上億元莫三比克紅寶石項鍊 「美死了！」

2018-03-15 19:41

台北米其林／別緊張！ 這些摘星餐廳還訂得到

2018-03-15 19:38

趙麗穎仙氣太美 原來有大師級設計師操刀

2018-03-15 19:37

廚界教父黃清標來台客座 推經典譚府宴、星國料理

2018-03-15 19:21

台北米其林／米其林摘星名單剛出爐 餐廳電話接到手軟

2018-03-15 19:13

日本櫻花季展開！高知搶先開花 東京3月17日登場

2018-03-15 18:58
看更多

熱門文章

睡不著？聽煎培根的聲音可幫助入眠

2018-03-17 21:10

殺破狼周運勢／巨蟹多人表示好感 天蠍面試運不錯

2018-03-18 00:00

周一高溫30度 周四冷氣團來襲低溫下探11度

2018-03-18 05:01

周三到周五最冷 北部低溫11度

2018-03-18 15:38

康熙絕美粉紅御瓷挑戰世界瓷王　台北首度亮相

2018-03-17 20:25

今日星座運勢／摩羯 多與小孩相處 有助正面能量

2018-03-18 00:00

中捷徵才95名 月薪3.5到6.9萬

2018-03-18 00:29

親子臥艙亮點不亮 華航認賠權利金

2018-03-18 10:26

5成國人酒精不耐症 當心酒害

2018-03-18 00:01

定期票上路 柯文哲：下一步公車路網重整

2018-03-17 20:32

內衣辣模分手 斷開10年未婚夫迎新戀情

2018-03-18 15:00

首次唐寶寶走秀　模特兒、藝人也來尬

2018-03-17 22:26

嬤替孫養毛小孩 身子癢抓到流膿

2018-03-17 19:23

華航親子臥艙漸停售 4月1日起剩美國線

2018-03-18 10:13

擴散條件差！ 高屏空品今亮紅燈

2018-03-18 05:03

不開申請一階記者會　建中校長：不希望造成學生壓力

2018-03-17 19:21

願景工程／一封台大推薦信 道出工人之女的脫貧路

2018-03-18 11:05

空巢覺得寂寞覺得冷 找個毛小孩來陪有這些好處

2018-03-17 19:18

她當校護30年成立潔牙隊　培育出4名牙醫

2018-03-17 18:22

2018 113K台灣鐵人三項 加、波選手稱王封后

2018-03-18 14:46

冷暖交替 22日冷氣團低溫探11度

2018-03-18 08:38

范爺一家都很狂 堂妹范朵朵走秀架式十足

2018-03-18 14:10

金剛猩猩「寶寶」赴荷蘭繁殖 柯文哲：和番

2018-03-18 11:16

通訊發明家馬志業 獲梅花卡永久居留證

2018-03-18 11:58

樂活享受人生 中華郵政提前退休比屆齡多

2018-03-18 12:32

猩猩「寶寶」赴荷蘭 柯文哲笑稱：何不精子去就好了

2018-03-18 11:49

吃鍋補元氣 黑毛屋推季節限定「海鮮相撲鍋」

2018-03-17 19:10

偏頭痛難治 吃堅果蔬菜有助控制

2018-03-18 16:10

偏頭痛困擾你嗎？現有新藥帶給患者希望

2018-03-18 15:35

台北市立動物園明辦歡送趴 送金剛寶寶赴荷成家

2018-03-17 21:54

金剛猩猩「寶寶」將赴荷蘭 遊客搶合影留念

2018-03-18 10:25

氣功運動夯全國 每天20萬人同時練功

2018-03-18 14:10

不再快閃！New Era潮帽正式進駐台灣

2018-03-18 11:04

高級餐廳才可摘星 破解米其林五大迷思

2018-03-18 14:13

Ford推出尖端駕駛輔助科技Ford Co-Pilot360

2018-03-18 14:14

郵輪列車搭國寶蒸汽火車旅遊 26日開訂

2018-03-18 13:48

對智障生掐脖重擊胸口　體罰師竟稱「因為愛所以打你」　

2018-03-18 16:43

願景工程／顏擇雅：年輕世代將可能終結台灣的理盲濫情

2018-03-18 10:57

快閃7天！Fika Fika限定咖啡這裡才有

2018-03-18 17:02

人氣高難適應！張軒睿自曝「演戲比較簡單」

2018-03-18 11:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top