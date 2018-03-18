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快閃7天！Fika Fika限定咖啡這裡才有

2018-03-18 17:02聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

「Let’s Fika!」瑞典人隨性的口頭禪，象徵著生活中明快愜意的氛圍， Fika Fika Cafe將這股生活感以咖啡作為媒介，帶入繁忙城市裡，在台北已有兩間店鋪，3月19日將於SOGO忠孝店一樓快閃7天，推出「黑糖珍珠奶啡」、無酒精「Mojito薄荷冰拿鐵」等嶄新限定咖啡、快閃店專屬咖啡豆及掛耳包，Fika Fika Cafe老闆James表示，希望讓大家在百貨門口就能感受咖啡帶來的美好。

Fika Fika Cafe老闆James曾獲得北歐盃烘豆比賽冠軍，醒目頭銜起初吸引客人入店體驗，用心經營烘豆、煮製咖啡到店鋪風格，成功吸引一群愛好咖啡、享受生活的族群。Fika Fika Cafe於3月19日參加SOGO忠孝館咖啡周，開設一周快閃店，「黑糖珍珠奶啡」、「Mojito薄荷冰拿鐵」、「IPA威士忌冰搖咖啡」及「蜜漬橙香拿鐵」共4款限定咖啡。

其中「黑糖珍珠奶啡」使用現煮無添加粉圓、自家熬煮黑糖醬，覆上一層奶蓋，不含茶葉嘗起來卻有茶葉香氣餘韻。「Mojito薄荷冰拿鐵」是以Mojito調酒為概念的無酒精咖啡，濃縮加入大量新鮮薄荷，飄著清新香氣。

大人味「IPA威士忌冰搖咖啡」選用中深焙咖啡豆搭上格蘭菲迪實驗室系列「IPA威士忌」，這支單一麥芽蘇格蘭威士忌以精釀啤酒IPA過桶，讓咖啡喝起來帶有啤酒花香氣及威士忌餘韻。至於喝下熱飲「蜜漬橙香拿鐵」，嘗得到濃濃蜂蜜香氣的柳橙顆粒，熱飲還有經典「黑糖拿鐵」，5款每杯均一價150元。

Fika Fika Cafe快閃店還與SOGO獨家合作咖啡豆組合89折，包含配方豆、單品豆，James提到，快閃店專屬限量配方豆特色是濃郁奶油核果香氣及綿長甘甜餘韻。此外，還有9款掛耳包，請來插畫家米力操刀繪製，一次選購9款套裝組合享折扣優惠。

Fika Fika Cafe老闆James表示，此次快閃店主要是參與SOGO忠孝店「咖啡周」主題活動，費時半年與百貨一同籌備；希望大家在百貨公司門口就能買到、喝到好咖啡，感受咖啡為日常生活帶來的美好。

聯合報提醒您：酒後不開車，安全有保障

地點：SOGO忠孝館（捷運忠孝復興4號出口）

日期：3／19至3／25

時間：11：00—21：30，周五、周六11：00—22：00

黑糖珍珠奶啡。圖／Fika Fika Cafe提供
黑糖珍珠奶啡。圖／Fika Fika Cafe提供
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蜜漬橙香拿鐵。圖／Fika Fika Cafe提供
蜜漬橙香拿鐵。圖／Fika Fika Cafe提供
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IPA威士忌冰搖咖啡。圖／Fika Fika Cafe提供
IPA威士忌冰搖咖啡。圖／Fika Fika Cafe提供
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Mojito薄荷冰拿鐵。圖／Fika Fika Cafe提供
Mojito薄荷冰拿鐵。圖／Fika Fika Cafe提供
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