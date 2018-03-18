親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

Ford推出尖端駕駛輔助科技Ford Co-Pilot360

2018-03-18 14:14聯合報 記者陳威任╱即時報導

Ford推出先進的駕駛輔助科技Ford Co-Pilot360，幫助人們在現在和未來能夠更安全、更自信地行駛於繁忙的交通路況。大部分的Ford全球新戰略車款將於2019年開始搭載這項尖端駕駛輔助科技，並在多數亞太市場導入。

根據Ford在2016 智慧通勤調查中顯示，亞太地區有36%的駕駛者對通勤時交通堵塞和難以找到停車位感到不便。另有23%的駕駛人表示通勤時間是他們一天當中最困擾的部分。而台灣則有近三成的駕駛者對於通勤時的繁忙路況感到不便。

Ford全球市場總裁Jim Farley表示：「儘管現今車輛的安全性比以往來的可靠，但駕駛者仍舊因擔心發生事故而備感壓力。這即是Ford致力於讓Ford Co-Pilot360這項尖端駕駛輔助科技更為廣泛應用的原因之一。」

Ford Co-Pilot360包含自動緊急煞車功能(Automatic Emergency Braking, AEB)，即是具備行人偵測 (Pre-Collision Assist with Pedestrian Detection)的Pre-Collision Assist主動安全防護輔助煞停系統。此系統可在特定的行車速域內偵測及作動，當系統偵測到可能碰撞的情形，將閃爍警示燈並發出警示音。若駕駛者未做回應，系統將主動介入四輪的煞車系統，以降低與車輛或前方行人的正面碰撞衝擊。

「不論是開車或走路，現在的用路人容易分心，例如步行在馬路中央的時候同時發簡訊，這樣的狀況在繁忙和擁擠的亞洲城市更加嚴重。」Ford汽車公司亞太區產品開發副總裁Trevor Worthington表示：「這樣的交通狀況讓駕駛者必需更注意並預測下一步可能發生的狀況，也因此產生壓力。而我們相信Ford的自動化科技能夠讓駕駛者安全地享受用車時光。」

另一項搭載於Ford Co-Pilot360尖端駕駛輔助科技中的功能為結合跟車煞停/起步輔助系統及車道導正輔助系統(Lane Centering)的ACC Stop & Go主動式定速巡航。當系統作動時，可控制車輛的油門、轉向和煞車，並讓車輛以設定的速度定速行駛，以維持與前車的安全跟車距離，並讓車輛保持在車道內。儘管如此，駕駛者仍然需將雙手放置於方向盤上，否則系統會發出警示音提醒。

Ford將在未來五年內於全球投資5億美元，以擴大新的駕駛輔助和安全科技的研發，持續推出新的駕駛輔助科技。隨著駕駛控制更加自動化，Ford將致力於簡化科技，讓這些科技更符合駕駛者的使用習慣和期待。

研究人員在密西根州迪爾伯恩市的Ford VIRTTEX駕駛模擬器上測試許多新科技的用戶體驗，並且使用已經在全國進行過數十萬英里測試的一套模擬程序來運行新系統。舉例而言，Ford工程師最近就在全國針對一套最新的雷達和攝影機科技套件進行了超過65萬英里(約104萬公里)的測試。這項工作也將成為一個重要的心理建設，幫助人們更加了解並接受自動駕駛汽車。根據2018年Ford未來趨勢報告(Looking Further with Ford Trend Report)指出，有72%的亞洲地區成年人對自動駕駛車輛抱持樂觀態度。

Ford從2017年以來就持續不斷在上海國際汽車城(SIAC)測試各項新型駕駛輔助科技，例如結合跟車煞停/起步輔助系統及車道導正輔助系統(Lane Centering)的ACC Stop & Go主動式定速巡航。中國被視為全球交通最擁擠的地區，在實際道路和模擬交通狀況的雙重條件下進行先進自動化科技的測試，將使Ford能夠開發、測試並驗證科技的進展，從而改善交通流量，並幫助減輕亞太地區駕駛者的壓力。

Ford推出先進的駕駛輔助科技Ford Co-Pilot360，幫助人們在現在和...
Ford推出先進的駕駛輔助科技Ford Co-Pilot360，幫助人們在現在和未來能夠更安全、更自信地行駛於繁忙的交通路況。圖／Ford提供
分享

上海
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

品味咖啡新選擇 智慧機種 單杯方案 讓你天天嚐鮮

2018-03-18 17:27

快閃7天！Fika Fika限定咖啡這裡才有

2018-03-18 17:02

內衣辣模分手 斷開10年未婚夫迎新戀情

2018-03-18 15:00

范爺一家都很狂 堂妹范朵朵走秀架式十足

2018-03-18 14:10

好好吃／常備品變魔術 超級鬆餅派對登場

2018-03-18 13:46

人氣高難適應！張軒睿自曝「演戲比較簡單」

2018-03-18 11:04

不再快閃！New Era潮帽正式進駐台灣

2018-03-18 11:04

Kent & Curwen複製貝克漢DNA 全新概念店進駐信義誠品

2018-03-18 11:04

願景工程／郝明義：走向世代共好 青銀兩代都要改變

2018-03-18 11:01

康熙絕美粉紅御瓷挑戰世界瓷王　台北首度亮相

2018-03-17 20:25

春拍預展周末登場 蘇富比與中國嘉德香港 億級作品爭豔

2018-03-17 18:15

絕美又百搭！3款高CP值眼影盤不買可惜

2018-03-17 18:03

春遊也要文青風！萊爾富攜手文創品牌印花樂推實用小物

2018-03-17 16:53

浪漫櫻花大爆發！ 粉嫩系零食、飲品搶商機

2018-03-17 14:32

傻傻分不清楚！ 這部超現實素描風的 NSX 很吸睛

2018-03-17 13:32

百齡罈台灣首位代言人 王陽明最愛這3款酒

2018-03-17 12:40

超美麗婚紗 竟是用二手衣搭配魚鱗改造

2018-03-17 12:04

影／台中法式餐廳 找來米其林星級廚師

2018-03-17 11:26

梵克雅寶小花珠寶 盛放閃耀

2018-03-17 00:09

Tiffany「洗眼睛」 侯佩岑超霸氣：自己買比較爽

2018-03-16 19:26

只要開店必排隊 八月堂在百貨遍地開花的原因

2018-03-16 19:17

攻陷你的荷包！愛馬仕、LV典藏級新香登場

2018-03-16 18:50

艾瑪史東的第一次 加州沙漠演繹路易威登時裝大片

2018-03-16 18:22

CHARINYEH「蚵畫」春夏服裝 台北濕地變西海岸

2018-03-16 17:04

把米其林餐具帶回家！星廚最愛的這3套

2018-03-16 16:59

年後纖體大作戰 找回緊實窈窕的魔鬼身材

2018-03-16 16:41

楊冪助攻 雅詩蘭黛「小銀瓶」賣出3.4座101高度

2018-03-16 16:33

廉航降價拼了！ 酷航飛德國柏林只要8000元

2018-03-16 13:04

春假連續假日 旅館有優惠要搶國旅商機

2018-03-16 12:45

現賺100美元！ 遠航福州廈門航班 免費托運可達30公斤

2018-03-16 11:23

去城崎泡湯賞櫻！入住5萬坪森林庭園旅館

2018-03-16 11:14

宋慧喬手比愛心 簡直是粉紅芭比的變身

2018-03-16 11:09

燦星春季旅展直播搶優惠 花蓮2日千元有找

2018-03-15 21:56

台北國際烘焙暨設備展今開展 廚電用品繽紛登場

2018-03-15 20:43

蔡依林戴上億元莫三比克紅寶石項鍊 「美死了！」

2018-03-15 19:41

台北米其林／別緊張！ 這些摘星餐廳還訂得到

2018-03-15 19:38

趙麗穎仙氣太美 原來有大師級設計師操刀

2018-03-15 19:37

廚界教父黃清標來台客座 推經典譚府宴、星國料理

2018-03-15 19:21

台北米其林／米其林摘星名單剛出爐 餐廳電話接到手軟

2018-03-15 19:13
看更多

熱門文章

周一高溫30度 周四冷氣團來襲低溫下探11度

2018-03-18 05:01

周三到周五最冷 北部低溫11度

2018-03-18 15:38

中捷徵才95名 月薪3.5到6.9萬

2018-03-18 00:29

內衣辣模分手 斷開10年未婚夫迎新戀情

2018-03-18 15:00

親子臥艙亮點不亮 華航認賠權利金

2018-03-18 10:26

范爺一家都很狂 堂妹范朵朵走秀架式十足

2018-03-18 14:10

偏頭痛難治 吃堅果蔬菜有助控制

2018-03-18 16:10

華航親子臥艙漸停售 4月1日起剩美國線

2018-03-18 10:13

擴散條件差！ 高屏空品今亮紅燈

2018-03-18 05:03

願景工程／一封台大推薦信 道出工人之女的脫貧路

2018-03-18 11:05

品味咖啡新選擇 智慧機種 單杯方案 讓你天天嚐鮮

2018-03-18 17:27

快閃7天！Fika Fika限定咖啡這裡才有

2018-03-18 17:02

金剛猩猩「寶寶」赴荷蘭繁殖 柯文哲：和番

2018-03-18 11:16

偏頭痛困擾你嗎？現有新藥帶給患者希望

2018-03-18 15:35

樂活享受人生 中華郵政提前退休比屆齡多

2018-03-18 12:32

冷暖交替 22日冷氣團低溫探11度

2018-03-18 08:38

通訊發明家馬志業 獲梅花卡永久居留證

2018-03-18 11:58

猩猩「寶寶」赴荷蘭 柯文哲笑稱：何不精子去就好了

2018-03-18 11:49

氣功運動夯全國 每天20萬人同時練功

2018-03-18 14:10

金剛猩猩「寶寶」將赴荷蘭 遊客搶合影留念

2018-03-18 10:25

高級餐廳才可摘星 破解米其林五大迷思

2018-03-18 14:13

天氣好民眾外出踏青 周二又要變天

2018-03-18 15:10

不再快閃！New Era潮帽正式進駐台灣

2018-03-18 11:04

Ford推出尖端駕駛輔助科技Ford Co-Pilot360

2018-03-18 14:14

金剛猩猩「寶寶」赴荷蘭 柯文哲笑：精子去就好了嘛

2018-03-18 13:14

郵輪列車搭國寶蒸汽火車旅遊 26日開訂

2018-03-18 13:48

人氣高難適應！張軒睿自曝「演戲比較簡單」

2018-03-18 11:04

願景工程／顏擇雅：年輕世代將可能終結台灣的理盲濫情

2018-03-18 10:57

阿美族人相撲「米得路」 傳承百年花蓮重現

2018-03-18 14:03

Kent & Curwen複製貝克漢DNA 全新概念店進駐信義誠品

2018-03-18 11:04

健康相談室／扭脖子、折手指喀喀響 關節太鬆?

2018-03-18 13:46

油價連2跌 汽柴油19日再降1角

2018-03-18 13:00

今日星座運勢／雙魚 社交運旺 注意言論及網路發言

2018-03-19 00:00

布袋戲迷有福了！ 廖文和大師將在公視巡演

2018-03-18 19:41

國家公園去年遊客數 太魯閣擊敗墾丁居冠

2018-03-18 12:37

保健看過來／臉紅脖子粗 自律神經失調

2018-03-18 13:46

汽柴油19日再降1角 想省荷包慢點加油

2018-03-18 13:00

保育員憶當年 給金剛猩猩寶寶更多祝福

2018-03-18 14:26

風速弱擴散差 高屏空氣品質差

2018-03-18 10:13

把米其林餐具帶回家！星廚最愛的這3套

2018-03-16 16:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top