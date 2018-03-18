Kent & Curwen複製貝克漢DNA 全新概念店進駐信義誠品

2018-03-18 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



自從2016年萬人迷大衛貝克漢（David Beckham）入主英國男裝Kent & Curwen後，立刻為品牌帶來極大的變化，今年更以全新概念和新款設計重新面對消費者。而日本西服品牌DURBAN也在這季加入新概念，讓商務造型變得時髦又年輕。

大衛貝克漢不僅與設計師Daniel Kearns共同操刀服裝系列，包括了品牌的形象、包裝或是店面裝潢都參與了規劃。而進駐信義誠品的新據點，其概念也與位於英國Floral街上的店鋪相同，靈感來自球員更衣室，並利用了劍橋大學的薄荷綠玻璃來點綴，帶有些許的未完成工業風。這樣的風格也延伸到本季的設計上，除了過往的玫瑰圖騰與獅子家徽，新的春夏系列還加入了英國國旗裝飾。另外，飛行夾克以及帶有濃厚學院風的條紋外套，都是重點單品，休閒風的服飾比例也較上一季多。