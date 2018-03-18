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Kent & Curwen複製貝克漢DNA 全新概念店進駐信義誠品

2018-03-18 11:04聯合報 記者曾智緯╱即時報導

自從2016年萬人迷大衛貝克漢（David Beckham）入主英國男裝Kent & Curwen後，立刻為品牌帶來極大的變化，今年更以全新概念和新款設計重新面對消費者。而日本西服品牌DURBAN也在這季加入新概念，讓商務造型變得時髦又年輕。

大衛貝克漢不僅與設計師Daniel Kearns共同操刀服裝系列，包括了品牌的形象、包裝或是店面裝潢都參與了規劃。而進駐信義誠品的新據點，其概念也與位於英國Floral街上的店鋪相同，靈感來自球員更衣室，並利用了劍橋大學的薄荷綠玻璃來點綴，帶有些許的未完成工業風。這樣的風格也延伸到本季的設計上，除了過往的玫瑰圖騰與獅子家徽，新的春夏系列還加入了英國國旗裝飾。另外，飛行夾克以及帶有濃厚學院風的條紋外套，都是重點單品，休閒風的服飾比例也較上一季多。

日本的DURBAN在這季的風格也趨向年輕化，從用色就能看出，包括了酒紅、翡翠綠和淡桃紅，都為品牌過去少見處理方式。針對炎熱夏季，為了提供涼爽的穿著，DURBAN把採用獨家散熱布料製成的Monsoon外套，搭配了棉、麻材質的Polo衫或長褲。更針對商務差旅的需求，推出了Mobile系列，主打輕巧、透氣、防潑水等特色的服飾，具有修身剪裁同時兼顧柔軟的觸感。品牌採購人員透露，他們發現越來越多人並非穿搭全套西裝，反而是混搭，創造時髦的休閒感。

模特兒J-Quality系列無結構西裝外套搭配千鳥紋背心與白色休閒褲。圖／DUR...
模特兒J-Quality系列無結構西裝外套搭配千鳥紋背心與白色休閒褲。圖／DURBAN提供
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男模詮釋Kent & Curwen春夏系列，顯眼的玫瑰圖騰從外套到內搭T恤都可見...
男模詮釋Kent & Curwen春夏系列，顯眼的玫瑰圖騰從外套到內搭T恤都可見。圖／Kent & Curwen提供
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大衛貝克漢親自演繹Kent & Curwen春夏系列。圖／Kent & Curw...
大衛貝克漢親自演繹Kent & Curwen春夏系列。圖／Kent & Curwen提供
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英國男裝品牌Kent & Curwen進駐誠品信義，打造全台第一家概念店。圖／K...
英國男裝品牌Kent & Curwen進駐誠品信義，打造全台第一家概念店。圖／Kent & Curwen提供
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