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不再快閃！New Era潮帽正式進駐台灣

2018-03-18 11:04聯合報 記者曾智緯╱即時報導

看好台灣市場消費力道，潮帽品牌New Era繼新光三越A11、南西店兩波快閃店後，正式進駐新光三越百貨。鴨舌帽品牌Kangol則是慶祝80周年，把「太空」及「復古」主題，帶入春夏經典帽款。

因為在新光三越百貨的兩次快閃店形式，獲得消費者的支持，因此讓潮帽品牌New Era決定正式進駐，成為專櫃。除了有快閃店時受歡迎的MLB、星際大戰、迪士尼、黑豹、NBA等主題商品外，首家專櫃還將帶來經典超級英雄Ultraman Zero超人力霸王（鹹蛋超人）獨家帽款。另外品牌也為樂迷及搭配達人，分別推出以「槍與玫瑰」樂團最具代表性的槍、玫瑰、骷顱頭圖騰，以及The Rolling Stones的「厚唇與舌頭」經典圖騰，推出獨家聯名帽款。

今年正式邁入80周年的Kangol，本季的靈感來自「太空」的主題，延伸於如彗星印花，袋鼠星座Logo設計上。「復古」主題也是春夏的另一主題，同時也反映七〇年代的美蘇太空大戰。潮流人士必熱愛的白色經典袋鼠鐘型帽，利用輕盈毛巾布料製成，還有獨創蘇聯字型圖樣與代表性的衛星圖形，點綴於帽款側邊與帽簷內側細節處。一面素色，另一面是以宇宙夜空彗星印花設計的彗星雙面用漁夫帽，利用純棉透氣材質，繡上趣味的「袋鼠星座」於帽款中央醒目又討喜。

New Era首家官方專櫃正式進駐在新光三越南西店4樓。圖／星裕國際提供
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Kangol街頭系列UFO鐘型帽，約2,680元。圖／俊嶽提供
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New Era白色The Rolling Stone帽，約1,380元。圖／星裕...
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Kangol Comet Bucket 彗星雙面用漁夫帽，約2,080元。圖／俊...
Kangol Comet Bucket 彗星雙面用漁夫帽，約2,080元。圖／俊嶽提供
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New Era海軍藍槍與玫瑰帽，約1,380元。圖／星裕國際提供
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New Era獨家黑色超人力霸王帽，約1,680元。圖／星裕國際提供
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