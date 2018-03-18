不再快閃！New Era潮帽正式進駐台灣

2018-03-18 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



看好台灣市場消費力道，潮帽品牌New Era繼新光三越A11、南西店兩波快閃店後，正式進駐新光三越百貨。鴨舌帽品牌Kangol則是慶祝80周年，把「太空」及「復古」主題，帶入春夏經典帽款。

因為在新光三越百貨的兩次快閃店形式，獲得消費者的支持，因此讓潮帽品牌New Era決定正式進駐，成為專櫃。除了有快閃店時受歡迎的MLB、星際大戰、迪士尼、黑豹、NBA等主題商品外，首家專櫃還將帶來經典超級英雄Ultraman Zero超人力霸王（鹹蛋超人）獨家帽款。另外品牌也為樂迷及搭配達人，分別推出以「槍與玫瑰」樂團最具代表性的槍、玫瑰、骷顱頭圖騰，以及The Rolling Stones的「厚唇與舌頭」經典圖騰，推出獨家聯名帽款。