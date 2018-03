不再快閃!New Era潮帽正式進駐台灣

2018-03-18 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



看好台灣市場消費力道,潮帽品牌New Era繼新光三越A11、南西店兩波快閃店後,正式進駐新光三越百貨。鴨舌帽品牌Kangol則是慶祝80周年,把「太空」及「復古」主題,帶入春夏經典帽款。

因為在新光三越百貨的兩次快閃店形式,獲得消費者的支持,因此讓潮帽品牌New Era決定正式進駐,成為專櫃。除了有快閃店時受歡迎的MLB、星際大戰、迪士尼、黑豹、NBA等主題商品外,首家專櫃還將帶來經典超級英雄Ultraman Zero超人力霸王(鹹蛋超人)獨家帽款。另外品牌也為樂迷及搭配達人,分別推出以「槍與玫瑰」樂團最具代表性的槍、玫瑰、骷顱頭圖騰,以及The Rolling Stones的「厚唇與舌頭」經典圖騰,推出獨家聯名帽款。