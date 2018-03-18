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人氣高難適應！張軒睿自曝「演戲比較簡單」

2018-03-18 11:04聯合報 記者曾智緯╱即時報導

隨著作品越來越多，「鮮肉」張軒睿也開始受邀參與時尚品牌活動，不過高人氣的他自曝「每次活動前，都要催眠自己，多點自信。」因為直到現在，張軒睿還是覺得拍戲比出席活動，不會那麼讓人緊張。

國軍靴品牌Palladium的忠孝Sogo店櫃重新改裝開幕，找來「我的男孩」張軒睿擔任一日店長，並詮釋新款AX_EON系列鞋款。張軒睿表示自己購物都是看心情，通常都心情很差的時候，不過還是會很克制，以前都會亂買，現在就會想是不是真的喜歡。覺得腳上穿的Army Runner鞋，跟軍靴的造型很不同，既是運動鞋但又有不同的機能性，而且有多種顏色，沙漠配色則是他的首選，「如果穿9分褲來搭配露出腳踝，就會讓腳看起來很長」。

Palladium在這季推出的AX_EON系列鞋款以經典軍靴為發想，採用回彈力十足的PARADROP空降科技中底，外層包覆品牌著名的輪胎大底，不僅耐磨更加強抓地力。並大玩異材質拼接，加入太空棉、針織彈性布料、黏扣帶等元素，鞋身以襪套式設計，能讓穿著時更為舒適。而全新改裝後的忠孝門市，除了坪數變大能呈現更完整的品牌特色、鞋款，Palladium還引進服飾系列，讓消費者能做整體搭配。

AX_EON系列Army Runner太空配色鞋款，約2,480元。圖／Pall...
AX_EON系列Army Runner太空配色鞋款，約2,480元。圖／Palladium提供
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張軒睿穿著他最愛的AX_EON Army Runner沙漠配色鞋款，搭配粉色系造...
張軒睿穿著他最愛的AX_EON Army Runner沙漠配色鞋款，搭配粉色系造型。圖／Palladium提供
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張軒睿穿著他最愛的AX_EON Army Runner沙漠配色鞋款，搭配粉色系造...
張軒睿穿著他最愛的AX_EON Army Runner沙漠配色鞋款，搭配粉色系造型。圖／Palladium提供
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Palladium全新概念店裝呼應春夏系列形象風格，以簡潔幾何展現尖端未來。圖／...
Palladium全新概念店裝呼應春夏系列形象風格，以簡潔幾何展現尖端未來。圖／Palladium提供
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AX_EON系列Army Runner海陸配色鞋款，約2,480元。圖／Pall...
AX_EON系列Army Runner海陸配色鞋款，約2,480元。圖／Palladium提供
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AX_EON系列Army Runner沙漠配色鞋款，約2,480元。圖／Pall...
AX_EON系列Army Runner沙漠配色鞋款，約2,480元。圖／Palladium提供
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