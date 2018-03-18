人氣高難適應！張軒睿自曝「演戲比較簡單」

2018-03-18 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



隨著作品越來越多，「鮮肉」張軒睿也開始受邀參與時尚品牌活動，不過高人氣的他自曝「每次活動前，都要催眠自己，多點自信。」因為直到現在，張軒睿還是覺得拍戲比出席活動，不會那麼讓人緊張。

法國軍靴品牌Palladium的忠孝Sogo店櫃重新改裝開幕，找來「我的男孩」張軒睿擔任一日店長，並詮釋新款AX_EON系列鞋款。張軒睿表示自己購物都是看心情，通常都心情很差的時候，不過還是會很克制，以前都會亂買，現在就會想是不是真的喜歡。覺得腳上穿的Army Runner鞋，跟軍靴的造型很不同，既是運動鞋但又有不同的機能性，而且有多種顏色，沙漠配色則是他的首選，「如果穿9分褲來搭配露出腳踝，就會讓腳看起來很長」。